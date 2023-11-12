Лишь те, кто вырос в СССР, ответят верно на все 10 вопросов этого теста. Это вы?

Чтобы пройти этот тест, родиться в СССР недостаточно — надо было в нем еще и вырасти Скриншот: кадр из фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», реж. Элем Климов, «Мосфильм», 1964

Тем, кто не застал Советский Союз, приметы того времени могут показаться странными, а вещи — необъяснимыми. Но люди, для которых это время стало периодом взросления, могут рассказать много историй, инструкций, баек. Еще они наверняка без труда ответят на 10 вопросов, которые мы объединили в этом тесте. Проверьте, помните ли вы советское прошлое или оно обошло вас стороной. А если обошло, так хотя бы узнаете что-то новое, посмотрев верные ответы.