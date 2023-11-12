Тем, кто не застал Советский Союз, приметы того времени могут показаться странными, а вещи — необъяснимыми. Но люди, для которых это время стало периодом взросления, могут рассказать много историй, инструкций, баек. Еще они наверняка без труда ответят на 10 вопросов, которые мы объединили в этом тесте. Проверьте, помните ли вы советское прошлое или оно обошло вас стороной. А если обошло, так хотя бы узнаете что-то новое, посмотрев верные ответы.
Лишь те, кто вырос в СССР, ответят верно на все 10 вопросов этого теста. Это вы?
Настало время тотальной ностальгии
12 ноября 2023, 19:45
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Пусть это будет последний телевизионный вопрос. Эта передача начиналась словами «Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые!» Помните, как она называлась?
Что, согласно одной из советских пословиц, было дороже жизни?
Вам что-то рассказывали про СССР, но вы почти всё забыли
Советский Союз вас зацепил, но вы провели в нем совсем немного времени
Вы не только застали Советский Союз, но и сохранили о нём много воспоминаний
Вы — тот самый, про кого можно сказать «всем ребятам» пример. Во всяком случае, тем, кто ответил хуже вас