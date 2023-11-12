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    Лишь те, кто вырос в СССР, ответят верно на все 10 вопросов этого теста. Это вы?

    Настало время тотальной ностальгии

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    Чтобы пройти этот тест, родиться в СССР недостаточно — надо было в нем еще и вырасти
    Чтобы пройти этот тест, родиться в СССР недостаточно — надо было в нем еще и вырастиСкриншот: кадр из фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», реж. Элем Климов, «Мосфильм», 1964
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    Тем, кто не застал Советский Союз, приметы того времени могут показаться странными, а вещи — необъяснимыми. Но люди, для которых это время стало периодом взросления, могут рассказать много историй, инструкций, баек. Еще они наверняка без труда ответят на 10 вопросов, которые мы объединили в этом тесте. Проверьте, помните ли вы советское прошлое или оно обошло вас стороной. А если обошло, так хотя бы узнаете что-то новое, посмотрев верные ответы.

    Начнем с чего попроще. Дежурный плакат с этой не менее дежурной надписью висел в каждой пионерской столовой. Что на нем было написано?

    Эти дворовые игры были популярны среди советских детей. Кроме одной. Ее тогда просто не существовало.

    Как изначально называлась передача «Утренняя почта»?

    А эта передача в 1985 году попала в Книгу рекордов Гиннесса как старейшая в СССР. Знаете, о какой передаче речь?

    Пусть это будет последний телевизионный вопрос. Эта передача начиналась словами «Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые!» Помните, как она называлась?

    Что показывали в советских кинотеатрах перед фильмами?

    А внутри этого популярного журнала можно было найти гибкие пластинки.

    Что, согласно одной из советских пословиц, было дороже жизни?

    Какого сорта колбасы в советских магазинах не было?

    На и заключительный вопрос, достойный суперфинала. Вы наверняка помните, что для грампластинок в СССР переводили и названия групп, и названия их песен. А теперь попробуйте вспомнить (или угадать), какая группа исполняла песню «Спокойный отец».

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    Лишь те, кто вырос в СССР, ответят верно на все 10 вопросов этого теста. Это вы?

    Вам что-то рассказывали про СССР, но вы почти всё забыли

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Лишь те, кто вырос в СССР, ответят верно на все 10 вопросов этого теста. Это вы?

    Советский Союз вас зацепил, но вы провели в нем совсем немного времени

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Лишь те, кто вырос в СССР, ответят верно на все 10 вопросов этого теста. Это вы?

    Вы не только застали Советский Союз, но и сохранили о нём много воспоминаний

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Лишь те, кто вырос в СССР, ответят верно на все 10 вопросов этого теста. Это вы?

    Вы — тот самый, про кого можно сказать «всем ребятам» пример. Во всяком случае, тем, кто ответил хуже вас

    Поделитесь результатом

    Чтобы пройти этот тест, родиться в СССР недостаточно — надо было в нем еще и вырасти
    Чтобы пройти этот тест, родиться в СССР недостаточно — надо было в нем еще и вырастиСкриншот: кадр из фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», реж. Элем Климов, «Мосфильм», 1964

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