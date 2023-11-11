Юрия Дудя* проверяют на дискредитацию армии РФ: новости СВО за 11 ноября

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 11 ноября.

Обстрелы и атаки беспилотников

При обстреле поселка Запесочье Брянской области пострадала 60-летняя женщина. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

— Она доставлена в центральную районную больницу, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте работают экстренные и оперативные службы, — написал Александр Богомаз в своем телеграм-канале.



До этого над Стародубским муниципальным округом сбили четыре беспилотника, сообщил губернатор.