«Ни одного слова в поддержку Украины». Zero People уважают власть и не выступали против СВО

В сети появились заявления участников дуэта Zero People, которые касаются их политической позиции и сорванного концерта в Петербурге 9 ноября, который отменился после визита сотрудников ФСБ и Росгвардии.
Объяснения вокалиста Александра Красовицкого и клавишника Александра Заранкина публикует 11 ноября 360tv. Видео записано в интерьерах кабинета, по тексту, который произносит Заранкин, понятно, что обращение записано в день несостоявшегося концерта.
На звонок «Фонтанки» ответил клавишник Александр Заранкин. Он высказался в духе «понимаем, что всех очень интересует, но пока никаких комментариев не даём». Александр Красовицкий трубку не взял.
Напомним, на концерт Zero People в петербургском клубе «Космонавт» 9 ноября пришли, по предварительным данным, около 300 человек. За несколько минут до начала в зале появились сотрудники ФСБ в сопровождении бойцов ОМОН. Как рассказали очевидцы, музыкантов «в самом начале вывели и увезли». У зрителей проверили документы.
Как минимум одна фанатка Zero People уехала из клуба в отдел полиции. Женщина напала на бойца Росгвардии. Видео инцидента можно посмотреть здесь.
Группа Zero People — сайд-проект участников группы «Animal ДжаZ» Красовицкого и Заранкина. Дуэт имел успех в профессиональной среде.
Сообщения о случаях отмены выступлений групп «Animal ДжаZ» и Zero People в России стали появляться с июня 2023 года — после того, как в Следственный комитет, Минюст и Минкульт поступили обращения активистов движения «Зов народа» с просьбой проверить музыкантов, не являются ли они иноагентами.