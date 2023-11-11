«Ни одного слова в поддержку Украины». Zero People уважают власть и не выступали против СВО

В сети появились заявления участников дуэта Zero People, которые касаются их политической позиции и сорванного концерта в Петербурге 9 ноября, который отменился после визита сотрудников ФСБ и Росгвардии.



Объяснения вокалиста Александра Красовицкого и клавишника Александра Заранкина публикует 11 ноября 360tv. Видео записано в интерьерах кабинета, по тексту, который произносит Заранкин, понятно, что обращение записано в день несостоявшегося концерта.

