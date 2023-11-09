Полиция пришла на концерт группы Zero People в петербургском клубе «Космонавт»

На концерт группы Zero People в петербургском клубе «Космонавт» на Бронницкой улице пришел ОМОН, сообщает читатель «Фонтанки».
«Около 300 человек сидят и лежат на бетонном полу, вставать не разрешают. Запрещают выходить, сказали, что у всех будут проверять документы», — рассказал очевидец.
В клубе никто не взял трубку.
Группа Zero People — дуэт участников группы «Animal ДжаZ» вокалиста Александра Красовицкого и клавишника Александра Заранкина.
Сайд-проект был ими основан в 2011 году, чтобы попробовать себя в другом, более свободном музыкальном стиле и формате, на более взыскательную аудиторию. Дуэт имел успех в профессиональной среде — получил независимую музыкальную премию «Золотая горгулья», номинировался на «Чартову дюжину».
За годы существования ансамбль выпустил девять альбомов, снимал музыкальные клипы (в том числе на всю страну прозвучал кавер на песню ДДТ, снятый в сгоревшем Владимирском драмтеатре), участвовал в театральных постановках.