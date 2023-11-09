В «Космонавте» расстроенная зрительница бьет ОМОН и звучат песни

Женщина на лестнице бьет и кричит на сотрудника ОМОН, а зрители в зале — поют. «Фонтанка» публикует видео из зала клуба «Космонавт», куда на концерт Zero People заглянул ОМОН.



По словам зрителей, их сначала уложили на пол, но потом разрешили встать. В темноте они нестройно пели песни группы. После проверки документов всех отпускали, но были и конфликт, который попал на видео. Его финал пока неизвестен. Как пишут зрители в соцсетях, на выходе стояли автобусы, а выходящих снимали на камеру.