    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 5

    2 м/с, ю-з

    757мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd91.93eur98.41

    В «Космонавте» расстроенная зрительница бьет ОМОН и звучат песни

    492
    2 комментария

    Женщина на лестнице бьет и кричит на сотрудника ОМОН, а зрители в зале — поют. «Фонтанка» публикует видео из зала клуба «Космонавт», куда на концерт Zero People заглянул ОМОН.

    По словам зрителей, их сначала уложили на пол, но потом разрешили встать. В темноте они нестройно пели песни группы. После проверки документов всех отпускали, но были и конфликт, который попал на видео. Его финал пока неизвестен. Как пишут зрители в соцсетях, на выходе стояли автобусы, а выходящих снимали на камеру.

    читатель «Фонтанки»

    Можно предположить, что как минимум эта зрительница домой не поедет. Она пинала и толкала сотрудника при исполнении.

    — Я заплатила деньги! — так аргументировала она свое неповиновение сотруднику ОМОН.

    — У меня оружие. Ты не понимаешь что ли? — удивился росгвардеец.

    читатель «Фонтанки»

    Почему мог возникнуть интерес к концерту Zero People и чем известен его солист — читайте на «Фонтанке».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Zero People
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    Гость09 Ноя 2023 в 22:28
    молодец дамочка.
    +0−0
    Гость09 Ноя 2023 в 22:26
    Бабий бунт.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close