В «Космонавте» расстроенная зрительница бьет ОМОН и звучат песни

Женщина на лестнице бьет и кричит на сотрудника ОМОН, а зрители в зале — поют. «Фонтанка» публикует видео из зала клуба «Космонавт», куда на концерт Zero People заглянул ОМОН.
По словам зрителей, их сначала уложили на пол, но потом разрешили встать. В темноте они нестройно пели песни группы. После проверки документов всех отпускали, но были и конфликт, который попал на видео. Его финал пока неизвестен. Как пишут зрители в соцсетях, на выходе стояли автобусы, а выходящих снимали на камеру.
читатель «Фонтанки»
Можно предположить, что как минимум эта зрительница домой не поедет. Она пинала и толкала сотрудника при исполнении.
— Я заплатила деньги! — так аргументировала она свое неповиновение сотруднику ОМОН.
— У меня оружие. Ты не понимаешь что ли? — удивился росгвардеец.
читатель «Фонтанки»
Почему мог возникнуть интерес к концерту Zero People и чем известен его солист — читайте на «Фонтанке».