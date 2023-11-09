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    Напавшая на сотрудника ОМОН девушка из «Космонавта» задержана

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    Зрительница сорвавшегося в Петербурге концерта Zero People из клуба «Космонавт» отправилась в отдел. Ей может грозить уголовное дело, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

    Как написал депутат вечером 9 ноября в своём Telegram-канале, «неадекватная посетительница концерта Zero People, оказавшая сопротивление сотруднику ОМОН ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти «Бастион» и его оскорбившая, задержана и доставлена в территориальный отдел полиции».

    Теперь, по его информации, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Видео конфликта на лестничной площадке между девушкой и сотрудником «Фонтанка» показывала здесь.

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    Zero People
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