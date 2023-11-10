В Петербурге двух юных земляков блогера Турала наказали рублём и выдворением

Двое юнцов из Азербайджана, которые попались полиции на волне задержаний по делу о нападениях на прохожих, вернутся на родину. Прощание с Петербургом обойдётся в круглую сумму.



Как сообщили в Объединённой пресс-службе судов 10 ноября, Московский районный суд признал виновными в нарушении миграционного законодательства несовершеннолетних Эйнула и Эльмира.

Первый приехал в Петербург в гости к дяде и остался с ним после того, как в сентябре родители вернулись в Азербайджан. На родине его ждёт учёба в 11-м классе, но из города на Неве не отпускали достопримечательности. Дядя в суде объяснил, что не поставил племянника на миграционный учёт, поскольку у него истек срок пребывания.