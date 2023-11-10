В Петербурге двух юных земляков блогера Турала наказали рублём и выдворением

Двое юнцов из Азербайджана, которые попались полиции на волне задержаний по делу о нападениях на прохожих, вернутся на родину. Прощание с Петербургом обойдётся в круглую сумму.
Как сообщили в Объединённой пресс-службе судов 10 ноября, Московский районный суд признал виновными в нарушении миграционного законодательства несовершеннолетних Эйнула и Эльмира.
Первый приехал в Петербург в гости к дяде и остался с ним после того, как в сентябре родители вернулись в Азербайджан. На родине его ждёт учёба в 11-м классе, но из города на Неве не отпускали достопримечательности. Дядя в суде объяснил, что не поставил племянника на миграционный учёт, поскольку у него истек срок пребывания.
Второй в России с апреля прошлого года. В Азербайджане он жил с матерью, учился, но 9-й класс не закончил. В Петербург приехал к отцу, учёбу продолжать не стал. Свободное время посвящает спорту. Юноша занимается боксом, но не на профессиональном уровне. По словам отца, он не знал, что ребёнка нужно ставить на миграционный учёт.
Санкциями третьей части статьи 18.8 КоАП предусмотрен штраф от 5 до 7 тысяч рублей с выдворением или без. Московский райсуд решил, что молодым людям в России не место. Оба оштрафованы на 5 тысяч рублей, ждать возвращения на родину им предстоит в Центре временного содержания несовершеннолетних.
Юных иностранцев полицейские поймали поздним вечером 17 октября на улице Ленсовета, 75, на волне задержаний по делу автора телеграм-канала «Жизнь бродяги» Турала. В блоге публиковались кадры избиения петербуржцев. Когда скандальные ролики дошли до главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, центр «Э» начал искать главных действующих лиц. Турал успел покинуть Россию — его нашли в Азербайджане. К этому времени задержать успели больше десятка молодых людей с корнями в Азербайджане и Таджикистане.
Вступиться Бастрыкину пришлось не только за пострадавших от хулиганства, но и за фаната «Зенита» Михаила Турканова. Уехав в зону боевых действий, он не остался равнодушным к нападениям в Петербурге и пообещал разобраться «по-пацански». Прилетевшие в ответ интернет-угрозы СК квалифицировал как разжигание ненависти либо вражды.