«Питбуль заднюю не сдает». Что известно о фанате «Зенита», за которого вступился Бастрыкин

Михаил Турканов, известный в Петербурге как Питбуль, пообещал по-пацански разобраться с «малолетними» выходцами из Азербайджана, на треш-видео которых отреагировал глава СК Александр Бастрыкин. В ответ он получил интернет-угрозы, на которые опять же среагировал Следственный комитет. Так появилось уголовное дело, где потерпевшим станет фанат «Зенита», боец ММА с татуировкой свастики, участник боевых действий, дважды отмеченный орденом Мужества.

«Фонтанка» рассказывает его путь от уличных боёв и приговора за похищение человека до фронта.



Уголовное дело Михаил Турканов, он же Питбуль, является командиром штурмовой роты отряда «Эспаньола», где служат футбольные фанаты, в том числе ЦСКА, «Зенита» и «Спартака». О фронтовых буднях он рассказывает в телеграм-канале с 19 тысячами подписчиков.



15 октября, в день, когда Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту того, что «в Санкт-Петербурге группа выходцев из Азербайджана избивает случайных прохожих, выкладывая кадры своих похождений в социальные сети» (цитата по СК. — Прим. ред) Питбуль в своем телеграм-канале записал «кружочек». Он сообщил, что «случайно наткнулся на новости» о беспределе в Питере и пообещал авторам канала «Жизнь бродяги», где выкладывали нападения на прохожих, что «пацаны с СВО вернутся» и устроят им [конец].

t.me/OlympicPitbull

После этого личные данные Турканова появились в сети с призывом «съездить на адрес» и устроить «разрыв всего живого». Угрозы зафиксировал телеграм-канал «Многонационал» и 16 октября призвал своих подписчиков переслать скрины сообщений в Следственный комитет. Через два дня ведомство ответило уголовным делом о разжигании вражды. По версии следствия, жертвой стал мужчина, осудивший «действия этнической банды в Петербурге». Доклад по ситуации представлен председателю СК Александру Бастрыкину.



Питбуль и сам дал ответ, записав ещё один «кружок».

t.me/OlympicPitbull

«Всем спорт, всем мир, всем война. Страха нет, да и смерти нет. Вот оно то самое долгожданное видео. Извиняться? Я не перед кем извиняться не собираюсь. Вы что — все на свете вообще перепутали? Питбуль заднюю не сдает, усвойте это [нецензурное пожалуйста]», — сказал он.



Питбуль в ММА Турканов родился в Ленинграде, получил среднее специальное образование. Он рассказывал журналистам, что рос на улице и был «раздолбаем». С 16 лет баловался энергетиками, выпивал за день до десяти банок. Позже «синька срывала крышу» и Турканов попадал в неприятные ситуации — «нож у горла, либо в боку, ствол у головы». У него во «ВКонтакте» висел статус: «Должен был умереть 15 лет назад…»

«Изначально половину жизни я лошарой конкретным был. Никто не верит, но так и было. Щемили меня все, кому не лень. А потом, в нулевые, стал на улице тусоваться, бухать, драться и матереть. Так слезы перешли в ярость. В 2008-м году я бросил курить, через полгода — пить, вернулся в бойцовский клуб и стал постоянно там драться», — рассказывал Турканов.



В 24 года он стал звездой петербургских уличных боев. Турканов выступал в лиге смешанных единоборств «Стрелка», которую считали народным проектом для желающих попробовать себя в роли бойца ММА. Выясняли отношения на кулаках студенты, банковские клерки и прочие работники мирных профессий.

Именно там Турканов получил прозвище Питбуль. Ролики с его участием на YouTube набирали миллионы просмотров.

Приговор Питбулю и камера с Дациком Спортивный путь Питбуля прервал приговор суда за вымогательство и похищение человека. Турканов вину не признал и рассказывал прессе, что все произошло из-за «маленькой суммы» долга в 70 тысяч рублей. С должника пытались ее истребовать, договорились, что он возьмет кредит. Питбуль же «оказался не в том месте», а должник «дал по тапкам» и написал заявление в полицию.



Приморский суд вынес приговор Турканову и его троим приятелям в 2013 году. В ходе процесса была изложена история с долгом. Должника возили по городу на «Шевроле» и избивали, заставили взять кредит в 120 тысяч рублей. Мужчине удалось сбежать от вымогателей, и он обратился в полицию. Турканову назначили наказание в виде пяти лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, уточнили «Фонтанке» в Объединённой пресс-службе судов Петербурга. В 2023-м году Турканов обратился в Калининский суд, чтобы снять судимость. Но производство по материалу было прекращено.

В Крестах Питбуль пересекся с другим известным бойцом ММА — Вячеславом Дациком. Они делили одну камеру чуть больше месяца, Дацик рассказывал Питбулю о физике, черных дырах и Ньютоне.

«Дацик нереально подкован юридически, и он постоянно эту систему долбил: ходатайства, заявления постоянные. Когда я заехал, в первый же вечер 20 заявлений и ходатайств в суды и прокуратуру накатал под его диктовку. Было весело и интересно. Многие считают Дацика полностью отбитым — в корне не соглашусь. На самом деле он очень образованный и очень эрудированный человек», — говорил Турканов.

Татуировка со свастикой и стихи После колонии Питбуль устроился промышленным альпинистом и снова вернулся в ММА. Он говорил, что участвует в боях не из-за денег. По его словам, он владеет многими профессиями и готов взяться за любую работу.

«Как говорят: слабый бежит от битвы, смелый кидается в нее, а мудрый находит в битве упоение. Вот я реально нахожу в ней упоение», — говорил он.

После турнира в Москве Турканова задержали за татуировку в виде свастики, которую он не захотел заклеивать на время поединка, так как считает ее не нацистской, а языческой. — Все это идет от невежества. То, что Гитлер использовал древний символ, ничего не значит. Например, та же свастика, которая у меня на татуировке, была изображена на российских купюрах при Временном правительстве. Да много где она использовалась. Мои татуировки — это мое дело. Я ничего не пропагандирую и никаких лозунгов не выкрикиваю, — объяснял он в одном из интервью.

По словам Питбуля, из-за тату у него возникают проблемы только с «доблестными органами», а бойцы других национальностей «прекрасно понимают его взгляды и настрой». Питбуль активно вел соцсети. Выкладывал фото с поединков, Мариинского театра, околофутбольной жизни объединения «Коалиция». Также делился психологической мудростью и стихами собственного сочинения:

Милиция, полиция, к вам едет Коалиция! Мы подонки, наша честь зовётся — верность! [...] Знают дети, мамы, адовые бабы, Миром правит не любовь, Им правят хулиганы!

(Две строки были вырезаны редакций по этическим соображениям. — Прим. ред.).

Участие в боевых действиях и награды

Турканов дважды награждён орденом Мужества. Вторую награду он получил после того, как вынес с поля боя под Артемовском (Бахмутом) раненого фаната «Спартака». «Его пришлось вытаскивать на себе, потому что в небе постоянно кружат вражеские птички, — рассказывал Питбуль. — Страха не было. Прикинул все варианты и нашел самым актуальным — это тащить его просто. Дорога там петляет нереальная. По полю не пройти, потому что мины, трава высокая. Шёл несколько километров, периодически залегая в траву у дороги. Он выжил, успели его эвакуировать, заштопать».

