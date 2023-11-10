В Петербурге напавшую на омоновца в «Космонавте» отпустили со списком запретов

Следственный комитет со снисхождением отнёсся к зрительнице, устроившей собственный перформанс вместо сорванного концерта в клубе «Космонавт» в Петербурге. Признавшую нападение на бойца ОМОНа оставили на свободе.
Как сообщили в Объединённой пресс-службе судов, 10 ноября меру пресечения Наталье Артёмовой избрал Ленинский райсуд. Ей предъявлено обвинение в публичном оскорблении представителя власти при исполнении и применении насилия к нему же.
Как уточнили «Фонтанке» в Объединённой пресс-службе судов, Артёмову обязали своевременно являться по вызовам следователя и в суд. Из ограничений: запрет на общение с побитым омоновцем и свидетелями по делу.
Досталось командиру отделения оперативного взвода 2-го оперативного батальона ОМОН ГУ Росгвардии, который накануне был одним из тех, кто нагрянул на «подпольный» концерт группы Zero People в клуб на Бронницкой. Согласно представленным в суд материалам, подвыпившая поклонница музыкантов обругала его, ударила ладонью по груди и шлему, а также пнула в бедро. Её обхождение с росгвардейцем попало на видео.
«Вину признала и раскаялась», — уточнили в пресс-службе судов.
СК на максимальной строгости не настаивал и попросил для обвиняемой запрет определённых действий. Ленинский суд удовлетворил ходатайство, мера избрана на весь период предварительного расследования.
«Фонтанка» писала, что 50-летняя Наталья по образованию психолог-педагог, на концерт она приехала из Москвы. О том, как не состоялось выступление Zero People, читайте в материале «Ноль людей» в «Космонавте»: за кем ФСБ с ОМОН заходили в клуб.