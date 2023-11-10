В Петербурге напавшую на омоновца в «Космонавте» отпустили со списком запретов

Следственный комитет со снисхождением отнёсся к зрительнице, устроившей собственный перформанс вместо сорванного концерта в клубе «Космонавт» в Петербурге. Признавшую нападение на бойца ОМОНа оставили на свободе.



Как сообщили в Объединённой пресс-службе судов, 10 ноября меру пресечения Наталье Артёмовой избрал Ленинский райсуд. Ей предъявлено обвинение в публичном оскорблении представителя власти при исполнении и применении насилия к нему же.

Как уточнили «Фонтанке» в Объединённой пресс-службе судов, Артёмову обязали своевременно являться по вызовам следователя и в суд. Из ограничений: запрет на общение с побитым омоновцем и свидетелями по делу.