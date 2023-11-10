    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 6

    2 м/с, южн

    755мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    8/10

    usd91.93eur98.41

    В Петербурге напавшую на омоновца в «Космонавте» отпустили со списком запретов

    3301
    39 комментариев

    Следственный комитет со снисхождением отнёсся к зрительнице, устроившей собственный перформанс вместо сорванного концерта в клубе «Космонавт» в Петербурге. Признавшую нападение на бойца ОМОНа оставили на свободе.

    Как сообщили в Объединённой пресс-службе судов, 10 ноября меру пресечения Наталье Артёмовой избрал Ленинский райсуд. Ей предъявлено обвинение в публичном оскорблении представителя власти при исполнении и применении насилия к нему же.

    Как уточнили «Фонтанке» в Объединённой пресс-службе судов, Артёмову обязали своевременно являться по вызовам следователя и в суд. Из ограничений: запрет на общение с побитым омоновцем и свидетелями по делу.

    Досталось командиру отделения оперативного взвода 2-го оперативного батальона ОМОН ГУ Росгвардии, который накануне был одним из тех, кто нагрянул на «подпольный» концерт группы Zero People в клуб на Бронницкой. Согласно представленным в суд материалам, подвыпившая поклонница музыкантов обругала его, ударила ладонью по груди и шлему, а также пнула в бедро. Её обхождение с росгвардейцем попало на видео.

    «Вину признала и раскаялась», — уточнили в пресс-службе судов.

    СК на максимальной строгости не настаивал и попросил для обвиняемой запрет определённых действий. Ленинский суд удовлетворил ходатайство, мера избрана на весь период предварительного расследования.

    «Фонтанка» писала, что 50-летняя Наталья по образованию психолог-педагог, на концерт она приехала из Москвы. О том, как не состоялось выступление Zero People, читайте в материале «Ноль людей» в «Космонавте»: за кем ФСБ с ОМОН заходили в клуб.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    СудОМОНКосмонавт
    ЛАЙК6
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 39

    Гость10 Ноя 2023 в 17:51
    Зря
    +0−0
    Гость10 Ноя 2023 в 17:48
    """""...
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    39
    close