«Ноль людей» в «Космонавте»: за кем ФСБ с ОМОН заходили в клуб

Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Буйная поклонница вступает в схватку с сотрудником ОМОН, а 300 зрителей в «Космонавте» лежат на полу. Таких перформансов в Петербурге не было давно. Билеты на «подпольный» концерт Zero People пока никто не возвращает.

Вечером 9 ноября концерт группы Zero People не успел начаться, как в помещение зашли сотрудники ФСБ при силовой поддержке ОМОН. Примерно 300 зрителей в тот же миг узнали, как выглядит пол в клубе «Космонавт» на Бронницкой. Вскоре им разрешили подняться, но попросили ничего не снимать, подготовить документы. В ожидании зрители начали нестройно затягивать песни.



Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Выпускали всех только после проверки. Встали очереди. «Очень медленно всё, проверяли двое полицейских», — рассказал один из зрителей. На выходе стоял автобус, а выходящих снимали на камеру. Но при этом, по словам очевидцев, вперед пропускали беременных. Люди спускались в гардероб, быстро забирали вещи и растворялись в темноте петербургских улиц. Некоторые останавливались сфотографироваться на память.



Как минимум одна зрительница концерта Zero People домой не поедет. На лестничной площадке она неожиданно вступила в схватку с сотрудником ОМОН. В ход пошли руки, крепкие слова и даже нога.



«Я заплатила деньги!» — так аргументировала она свое неповиновение сотруднику ОМОН. «У меня оружие. Ты не понимаешь что ли?» — удивился росгвардеец.



Депутат Госдумы Александр Хинштейн уже сообщил, что буйная зрительница задержана и доставлена в территориальный отдел полиции. «Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — написал парламентарий. Публичное оскорбление представителя власти (ст. 319 УК РФ) считается преступлением небольшой тяжести. Максимальное наказание — год исправительных работ. А вот насилие в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ) — это уже тяжкое. Самая мягкая, первая часть предусматривает до 5 лет лишения свободы.

С участникам группы Zero People — дуэтом участников группы Animal ДжаZ Александра Красовицкого и Александром Заранкиным, связи долго не было, известные редакции телефоны весь вечер не отвечали и не отвечают на момент публикации. Очевидцы говорят, что музыкантов «первыми вывели и увезли». Их процессуальный статус на данный момент неизвестен.



Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





После полуночи они появились с обращением в соцсетях, поблагодарив за поддержку и заявив, что концерт в Петербурге и запланированный тур всё же состоятся позднее, пообещав вернуться с деталями завтра. Судя по видеоряду, стоят они на Вознесенском проспекте.



Причин для интереса правоохранителей может быть несколько. Во-первых, концерта в Петербурге официально не было. Билеты за несколько тысяч рублей предлагали преданным фанатам через закрытый чат в соцсети и он уже удален, рассказал один из зрителей «Фонтанке». В конце октября группа удаляла со своего сайта дату концерта и «Космонавт» также нигде не афишировал выступление. Они называют его «подпольным».



Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





А это, вероятно, связано со второй причиной — Александр Красовицкий не скрывал, что не поддерживает ведение боевых действий, а еще до их начала музыканты не назначали выступлений в Крыму.



Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В начале лета начали поступать сообщения об отмене выступлений Animal ДжаZ и Zero People в России. В Следственный комитет, Минюст и Минкульт поступили обращения активистов движения «Зов народа» с просьбой проверить музыкантов, не являются ли они иноагентами. В частности, были отменены выступления на Дальнем Востоке.



Про возвращение денег за билеты информации нет, но один из зрителей на выходе в беседе с «Фонтанкой» пошутил: ну вы же шоу посмотрели, значит и билеты окупились. Про билеты по телеграм-каналам уже пошла версия, что их продавали по дифференцированной цене в зависимости от категории, но никаких привилегий «випам» не предоставили, и именно это якобы интересовало силовиков. Зрители, с которыми поговорила «Фонтанка» про вип-проходки не слышали, они называют цену 2 тысячи. В фанатском чате говорят и о более дорогих.



Илья Казаков, «Фонтанка»