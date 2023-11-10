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    «Ноль людей» в «Космонавте»: за кем ФСБ с ОМОН заходили в клуб

    2002
    11 комментариев
    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Буйная поклонница вступает в схватку с сотрудником ОМОН, а 300 зрителей в «Космонавте» лежат на полу. Таких перформансов в Петербурге не было давно. Билеты на «подпольный» концерт Zero People пока никто не возвращает.

    Вечером 9 ноября концерт группы Zero People не успел начаться, как в помещение зашли сотрудники ФСБ при силовой поддержке ОМОН. Примерно 300 зрителей в тот же миг узнали, как выглядит пол в клубе «Космонавт» на Бронницкой. Вскоре им разрешили подняться, но попросили ничего не снимать, подготовить документы. В ожидании зрители начали нестройно затягивать песни.

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    Выпускали всех только после проверки. Встали очереди. «Очень медленно всё, проверяли двое полицейских», — рассказал один из зрителей. На выходе стоял автобус, а выходящих снимали на камеру. Но при этом, по словам очевидцев, вперед пропускали беременных. Люди спускались в гардероб, быстро забирали вещи и растворялись в темноте петербургских улиц. Некоторые останавливались сфотографироваться на память.

    Как минимум одна зрительница концерта Zero People домой не поедет. На лестничной площадке она неожиданно вступила в схватку с сотрудником ОМОН. В ход пошли руки, крепкие слова и даже нога.

    «Я заплатила деньги!» — так аргументировала она свое неповиновение сотруднику ОМОН. «У меня оружие. Ты не понимаешь что ли?» — удивился росгвардеец.

    Депутат Госдумы Александр Хинштейн уже сообщил, что буйная зрительница задержана и доставлена в территориальный отдел полиции. «Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — написал парламентарий. Публичное оскорбление представителя власти (ст. 319 УК РФ) считается преступлением небольшой тяжести. Максимальное наказание — год исправительных работ. А вот насилие в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ) — это уже тяжкое. Самая мягкая, первая часть предусматривает до 5 лет лишения свободы.

    С участникам группы Zero People — дуэтом участников группы Animal ДжаZ Александра Красовицкого и Александром Заранкиным, связи долго не было, известные редакции телефоны весь вечер не отвечали и не отвечают на момент публикации. Очевидцы говорят, что музыкантов «первыми вывели и увезли». Их процессуальный статус на данный момент неизвестен.

    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
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    После полуночи они появились с обращением в соцсетях, поблагодарив за поддержку и заявив, что концерт в Петербурге и запланированный тур всё же состоятся позднее, пообещав вернуться с деталями завтра. Судя по видеоряду, стоят они на Вознесенском проспекте.

    Причин для интереса правоохранителей может быть несколько. Во-первых, концерта в Петербурге официально не было. Билеты за несколько тысяч рублей предлагали преданным фанатам через закрытый чат в соцсети и он уже удален, рассказал один из зрителей «Фонтанке». В конце октября группа удаляла со своего сайта дату концерта и «Космонавт» также нигде не афишировал выступление. Они называют его «подпольным».

    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
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    А это, вероятно, связано со второй причиной — Александр Красовицкий не скрывал, что не поддерживает ведение боевых действий, а еще до их начала музыканты не назначали выступлений в Крыму.

    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
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    В начале лета начали поступать сообщения об отмене выступлений Animal ДжаZ и Zero People в России. В Следственный комитет, Минюст и Минкульт поступили обращения активистов движения «Зов народа» с просьбой проверить музыкантов, не являются ли они иноагентами. В частности, были отменены выступления на Дальнем Востоке.

    Про возвращение денег за билеты информации нет, но один из зрителей на выходе в беседе с «Фонтанкой» пошутил: ну вы же шоу посмотрели, значит и билеты окупились. Про билеты по телеграм-каналам уже пошла версия, что их продавали по дифференцированной цене в зависимости от категории, но никаких привилегий «випам» не предоставили, и именно это якобы интересовало силовиков. Зрители, с которыми поговорила «Фонтанка» про вип-проходки не слышали, они называют цену 2 тысячи. В фанатском чате говорят и о более дорогих.

    Илья Казаков, «Фонтанка»

    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

    Группа Zero People — дуэт участников группы Animal ДжаZ вокалиста Александра Красовицкого и клавишника Александра Заранкина. Сайд-проект был ими основан в 2011 году, чтобы попробовать себя в другом, более свободном музыкальном стиле и формате, на более взыскательную аудиторию. Дуэт имел успех в профессиональной среде — получил независимую музыкальную премию «Золотая горгулья», номинировался на «Чартову дюжину». За годы существования ансамбль выпустил девять альбомов, снимал музыкальные клипы (в том числе, на всю страну прозвучал кавер на песню ДДТ, снятый в сгоревшем Владимирском драмтеатре), участвовал в театральных постановках.

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