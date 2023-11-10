Что за блондинка напала на омоновца в клубе «Космонавт» и что ей теперь грозит

Блондинкой, что отчаянно пыталась отдубасить омоновца в клубе «Космонавт» минувшим вечером, оказалась 50-летняя фанатка из Москвы по имени Наталья. Женщина провела всю ночь в отделе полиции. Пока на нее оформили лишь административку за мелкое хулиганство, но впереди виднеется статья 318 УК РФ — применение насилия в отношении представителя власти.

Как стало известно 10 ноября «Фонтанке», сотрудники ОМОН «Бастион» ГУ Росгвардии уже подготовили и сдали рапорт. В нем сказано, что в клубе на Бронницкой неизвестная гражданка выражалась в адрес бойцов нецензурной бранью, а на требования прекратить ответила отказом, хваталась за форму и автомат, пыталась ударить руками и ногами. Все действия Натальи, к слову, попали на видео. Спорить с содержанием рапорта сложно.

