Что за блондинка напала на омоновца в клубе «Космонавт» и что ей теперь грозит

Блондинкой, что отчаянно пыталась отдубасить омоновца в клубе «Космонавт» минувшим вечером, оказалась 50-летняя фанатка из Москвы по имени Наталья. Женщина провела всю ночь в отделе полиции. Пока на нее оформили лишь административку за мелкое хулиганство, но впереди виднеется статья 318 УК РФ — применение насилия в отношении представителя власти.
Как стало известно 10 ноября «Фонтанке», сотрудники ОМОН «Бастион» ГУ Росгвардии уже подготовили и сдали рапорт. В нем сказано, что в клубе на Бронницкой неизвестная гражданка выражалась в адрес бойцов нецензурной бранью, а на требования прекратить ответила отказом, хваталась за форму и автомат, пыталась ударить руками и ногами. Все действия Натальи, к слову, попали на видео. Спорить с содержанием рапорта сложно.
Наталья приехала на концерт из столицы. Москвичка очень активная, вся ее жизнь посвящена посещению различных площадок. На всех фотографиях с выступлений она всегда в первых рядах, знает все слова песен и признается в любви исполнителям. Больше прочих Наталье нравятся так и не выступившие в «Космонавте» Zero People, а также, как ни странно, их идейные противники — группы «Алиса» и 25/17. На омоновца женщина набросилась, судя по всему, от расстройства: жаль было денег, потраченных на билеты. По образованию Наталья, кстати, психолог-педагог.
Накануне вечером бойцы ОМОНа пришли в клуб «Космонавт» и уложили всех пришедших на танцпол за 10 минут до начала концерта группы Zero People. Многие очень испугались, так как силовики ничего объяснять не стали. В службу 112 поступило несколько сообщений о страшных людях с автоматами на Бронницкой. Подробнее о событиях минувшего вечера в материале «Фонтанки».