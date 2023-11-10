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    Плюшевая змея и пять тонн покрышек. Что остается от гаражей, которые сносят в Кудрово

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    Дорожный комитет Ленобласти

    Хозяева гаражей, которые сносят в Кудрово для строительства развязки с Мурманским шоссе, забрали с собой далеко не все их содержимое. В Дорожном комитете Ленобласти рассказали, чем строителей удивили внутренности гаражных боксов.

    Ряд гаражных боксов в Кудрово, которые продолжают сносить на территории под будущую развязку с трассой «Кола», оказались под завязку забиты старыми использованными покрышками. В общей сложности после разбора гаражей на переработку отправили 5 тонн рваных и «лысых» шин. «Честно говоря, страшно подумать, что было бы в случае пожара в гаражах. Ароматный шлейф с дымом был бы бесконечным, а тушили бы всю эту историю также сильно долго, так как шины тлеют», — прокомментировали в телеграм-канале Dorogi_lo 10 ноября.

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    После переработки покрышки станут резиновой крошкой для покрытия детских и спортивных площадок.

    Помимо этого, в гаражах нашли горы старых вещей и мусора. А весной гвоздем программы стала плюшевая змея в новогоднем колпаке. Ее нашли при сносе гаражей кооператива «Кристалл». С сентября дорожники продолжают разбирать 325 гаражей ровно вдоль Мурманского шоссе, в том числе на территории несуществующего кооператива «Правобережный».

    Фото: Дорожный комитет Ленобласти
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    На территории, которую с весны расчищают от гаражей, возведут второй путепровод над Мурманским шоссе. Пролет надвигали над дорогой в течение недели. В октябре дорожники монтировали каркас, после бетонирования на нем уложат асфальт, и можно будет запустить движение. А существующий путепровод у «МЕГИ» уйдет на реконструкцию. Параллельно Центральную улицу расширят и пробьют до трассы «Кола». Это должно облегчить выезд из Кудрово.

    Фото: Дорожный комитет Ленобласти

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