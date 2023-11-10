Плюшевая змея и пять тонн покрышек. Что остается от гаражей, которые сносят в Кудрово

Дорожный комитет Ленобласти

Хозяева гаражей, которые сносят в Кудрово для строительства развязки с Мурманским шоссе, забрали с собой далеко не все их содержимое. В Дорожном комитете Ленобласти рассказали, чем строителей удивили внутренности гаражных боксов.

Ряд гаражных боксов в Кудрово, которые продолжают сносить на территории под будущую развязку с трассой «Кола», оказались под завязку забиты старыми использованными покрышками. В общей сложности после разбора гаражей на переработку отправили 5 тонн рваных и «лысых» шин. «Честно говоря, страшно подумать, что было бы в случае пожара в гаражах. Ароматный шлейф с дымом был бы бесконечным, а тушили бы всю эту историю также сильно долго, так как шины тлеют», — прокомментировали в телеграм-канале Dorogi_lo 10 ноября.

Фото: Дорожный комитет Ленобласти Фото: Дорожный комитет Ленобласти Фото: Дорожный комитет Ленобласти Фото: Дорожный комитет Ленобласти Фото: Дорожный комитет Ленобласти Фото: Дорожный комитет Ленобласти Поделиться Поделиться





После переработки покрышки станут резиновой крошкой для покрытия детских и спортивных площадок. Помимо этого, в гаражах нашли горы старых вещей и мусора. А весной гвоздем программы стала плюшевая змея в новогоднем колпаке. Ее нашли при сносе гаражей кооператива «Кристалл». С сентября дорожники продолжают разбирать 325 гаражей ровно вдоль Мурманского шоссе, в том числе на территории несуществующего кооператива «Правобережный».

Фото: Дорожный комитет Ленобласти Поделиться Поделиться





На территории, которую с весны расчищают от гаражей, возведут второй путепровод над Мурманским шоссе. Пролет надвигали над дорогой в течение недели. В октябре дорожники монтировали каркас, после бетонирования на нем уложат асфальт, и можно будет запустить движение. А существующий путепровод у «МЕГИ» уйдет на реконструкцию. Параллельно Центральную улицу расширят и пробьют до трассы «Кола». Это должно облегчить выезд из Кудрово.