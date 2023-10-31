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    Дорожники показали, как идет строительство путепровода над Мурманским шоссе в Кудрово

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    2 комментария

    Dorogi_lo

    Во Всеволожском районе Ленобласти завершают монтаж каркаса нового путепровода над Мурманским шоссе в Кудрово. В дорожном комитете показали процесс стройки, и как будущая развязка выглядит сейчас.

    В настоящее время строители вяжут арматуру каркаса, чтобы затем залить его бетоном, рассказали в телеграм-канале Dorogi_lo. В конце сентября мы показывали, как путепровод в течение недели надвигали над трассой. После бетонирования на мосту уложат гидроизоляцию и асфальт, а затем транспортный поток переключат со старого путепровода к «МЕГЕ» на новый. Старый же ждет реконструкция: мост разберут и обновят. По окончании всех работ каждый путепровод будет отдельно работать на въезд и выезд из Кудрово.

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    Параллельно дорожники расширяют Центральную улицу, которая затем примкнет к трассе «Кола». На углу с проспектом Строителей уже убрали гаражи — там будет выход из подземного перехода. Сейчас на объекте продолжают выносить коммуникации: трубы и провода.

    Стройка на Центральной улице
    Стройка на Центральной улицеФото: Дорожный комитет Ленобласти
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    Стройка на Центральной улице
    Стройка на Центральной улицеФото: Дорожный комитет Ленобласти

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