Неделя работ за минуту. Смотрите, как над Мурманским шоссе надвигают путепровод

Дорожный комитет Ленобласти
Над Мурманским шоссе во Всеволожском районе Ленобласти установили каркас нового путепровода. Дорожники показали, как неделю надвигали его над трассой. И котенка, который пришел проинспектировать работы.
Минутный таймлапс надвижки 300-тонного каркаса путепровода над трассой «Кола» в Кудрово опубликовал 28 сентября дорожный комитет Ленобласти. Длина пролета составляет почти 100 метров. Чтобы эта махина плавно скользила по рельсам, на разделительной полосе трассы смонтировали временные опоры. А вместе со специалистами за надвижкой наблюдал неожиданный новый «сотрудник» — белый котенок с разноцветными глазами.
«300 тонн железа шли вперёд по рельсам, движимые расчётом, домкратами и пришедшим на стройку котом Беляшом с разными глазами. Кстати, он оказался кошкой, обжился и стал своим в строительном городке», — рассказали в телеграм-канале Dorogi_lo.
Теперь, после установки каркаса, предстоит бетонирование, укладка гидроизоляции и асфальта. Затем движение переключат со действующего путепровода к «МЕГЕ» на новый, после чего дорожники приступят к реконструкции старого. В итоге в Кудрово будет два путепровода над Мурманским шоссе. А параллельно идет расширение Центральной улицы, которая примкнет к трассе «Кола» в рамках строительства развязки. Подрядчиком строительства развязки выступает «АБЗ-Дорстрой».