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    Неделя работ за минуту. Смотрите, как над Мурманским шоссе надвигают путепровод

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    4 комментария

    Дорожный комитет Ленобласти

    Над Мурманским шоссе во Всеволожском районе Ленобласти установили каркас нового путепровода. Дорожники показали, как неделю надвигали его над трассой. И котенка, который пришел проинспектировать работы.

    Минутный таймлапс надвижки 300-тонного каркаса путепровода над трассой «Кола» в Кудрово опубликовал 28 сентября дорожный комитет Ленобласти. Длина пролета составляет почти 100 метров. Чтобы эта махина плавно скользила по рельсам, на разделительной полосе трассы смонтировали временные опоры. А вместе со специалистами за надвижкой наблюдал неожиданный новый «сотрудник» — белый котенок с разноцветными глазами.

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    «300 тонн железа шли вперёд по рельсам, движимые расчётом, домкратами и пришедшим на стройку котом Беляшом с разными глазами. Кстати, он оказался кошкой, обжился и стал своим в строительном городке», — рассказали в телеграм-канале Dorogi_lo.

    Теперь, после установки каркаса, предстоит бетонирование, укладка гидроизоляции и асфальта. Затем движение переключат со действующего путепровода к «МЕГЕ» на новый, после чего дорожники приступят к реконструкции старого. В итоге в Кудрово будет два путепровода над Мурманским шоссе. А параллельно идет расширение Центральной улицы, которая примкнет к трассе «Кола» в рамках строительства развязки. Подрядчиком строительства развязки выступает «АБЗ-Дорстрой».

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    Комментарии 4

    28077983028 Сен 2023 в 15:15
    и так на Мурманке пробки, теперь еще больше будет, лучше бы 57-й км доделали, сколько лет там всё заброшено... километр дороги сделать не могут! позор
    +2−0
    rt04028028 Сен 2023 в 14:36
    бедная мурманка. как этот виадук достроят-на нее еще понаехи из кудрятника хлынут вообще ее парализуя
    +0−0
    Гость28 Сен 2023 в 14:26
    надеюсь котенка не бросят...
    развязка тлен, а вот котенок живой и красивый!!! Удачи ему!
    +4−0
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