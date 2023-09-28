Неделя работ за минуту. Смотрите, как над Мурманским шоссе надвигают путепровод

Над Мурманским шоссе во Всеволожском районе Ленобласти установили каркас нового путепровода. Дорожники показали, как неделю надвигали его над трассой. И котенка, который пришел проинспектировать работы.

Минутный таймлапс надвижки 300-тонного каркаса путепровода над трассой «Кола» в Кудрово опубликовал 28 сентября дорожный комитет Ленобласти. Длина пролета составляет почти 100 метров. Чтобы эта махина плавно скользила по рельсам, на разделительной полосе трассы смонтировали временные опоры. А вместе со специалистами за надвижкой наблюдал неожиданный новый «сотрудник» — белый котенок с разноцветными глазами.