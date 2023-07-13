В Кудрово сносят 99 гаражей. Посмотрите, как крушат бетонные плиты

Дорожный комитет Ленобласти
Во Всеволожском районе Ленобласти, под Петербургом, начали ломать гаражи. Дорожники показали, как сносят бетонные боксы, расчищая место под подземный переход.
Под стрелу экскаватора 13 июля пошли 99 бетонных гаражей кооператива «Кристалл» в Кудрово, сообщает дорожный комитет Ленобласти. На этой территории планируется построить подземный пешеходный переход на широкой Центральной улице. Работы будут выполнены в рамках строительства развязки в Кудрово у Мурманского шоссе.
«Ковш складывает и частично дробит плиты перекрытий. Молодец тот, кто вывез вещи, а таких львиная доля. Кто-то хлам, естественно, оставил, но это по классике», — отмечают в телеграм-канале Dorogi_lo.
На строительстве развязки, меж тем, уже работает буровая установка — копают землю под опоры нового путепровода. Потом по рельсам на него надвинут многотонный пролет. Развязка станет новым выездом из Кудрово и подъездом к будущему транспортно-пересадочному узлу со станцией метро.