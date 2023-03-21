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    Как будут сносить гаражи в Кудрово ради развязки — схема кооперативов

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    8 комментариев

    Схему сноса гаражей в Кудрово ради строительства развязки с Мурманским шоссе публикует 21 марта дорожный комитет Ленобласти. На плане два кооператива: ПО-27 и «Кристалл». Позже появится информация о неофициальном кооперативе «Правобережный».

    Схема гаражей «Кристалл»Скачать документ Adobe Acrobat (PDF)

    За неделю на горячую линию поступило 322 звонка по гаражным вопросам, в том числе из разных районов Петербурга. «Помогли всем и объяснили», — отмечают в комитете. И приводят самые интересные вопросы:

    ⁃ Скажите, где у меня гараж-то?

    ⁃ У меня там хлама накопилось, заберите, а?

    ⁃ Сосед говорит, что нас никогда не снесут. Правда?

    ⁃ 25 банок сливового компота надо? А то не знаю, куда девать.

    Снос 286 гаражей в Кудрово начнётся в апреле. Из них в собственность оформлены единицы, и только их хозяева могут получить компенсацию. В марте заработала горячая линия: +7 (921) 642–98–27.

    «Фонтанка» рассказывала о начале возведения развязки в январе. Подрядчиком выступает «АБЗ-Дорстрой». Строители сделают второй путепровод над Мурманкой, пробьют к ней Центральную улицу, в итоге выезжать из Кудрово станет гораздо проще. Дорогу планируется провести в районе существующего съезда к «Меге Дыбенко». Путепровод до торгового комплекса над шоссе будет реконструирован.

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    КудровоГаражиСнос гаражейСтроительство развязки
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    Комментарии 8

    Гость21 Мар 2023 в 14:23
    продам гараж
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