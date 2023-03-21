Как будут сносить гаражи в Кудрово ради развязки — схема кооперативов

Схему сноса гаражей в Кудрово ради строительства развязки с Мурманским шоссе публикует 21 марта дорожный комитет Ленобласти . На плане два кооператива: ПО-27 и «Кристалл». Позже появится информация о неофициальном кооперативе «Правобережный».

За неделю на горячую линию поступило 322 звонка по гаражным вопросам, в том числе из разных районов Петербурга. «Помогли всем и объяснили», — отмечают в комитете. И приводят самые интересные вопросы:



⁃ Скажите, где у меня гараж-то?



⁃ У меня там хлама накопилось, заберите, а?

