Как будут сносить гаражи в Кудрово ради развязки — схема кооперативов

Схему сноса гаражей в Кудрово ради строительства развязки с Мурманским шоссе публикует 21 марта дорожный комитет Ленобласти. На плане два кооператива: ПО-27 и «Кристалл». Позже появится информация о неофициальном кооперативе «Правобережный».
За неделю на горячую линию поступило 322 звонка по гаражным вопросам, в том числе из разных районов Петербурга. «Помогли всем и объяснили», — отмечают в комитете. И приводят самые интересные вопросы:
⁃ Скажите, где у меня гараж-то?
⁃ У меня там хлама накопилось, заберите, а?
⁃ Сосед говорит, что нас никогда не снесут. Правда?
⁃ 25 банок сливового компота надо? А то не знаю, куда девать.
Снос 286 гаражей в Кудрово начнётся в апреле. Из них в собственность оформлены единицы, и только их хозяева могут получить компенсацию. В марте заработала горячая линия: +7 (921) 642–98–27.