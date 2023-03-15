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    Снос гаражей в Кудрово вызвал так много вопросов, что в Ленобласти открыли горячую линию

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    В Ленинградской области открыли горячую линию для вопросов о сносе гаражей в Кудрово. Об этом 15 марта сообщили в пресс-службе дорожного комитета Ленобласти.

    Напомним, для строительства развязки с Мурманским шоссе в Кудрово будут сносить 286 гаражей трех гаражных кооперативов: ПО-27, «Кристалл» и «Правобережный», который не оформлен как кооператив. Об этом ведомство сообщило на минувшей неделе, после чего в телеграм-канале Dorogi_lo стало поступать множество вопросов. «Отдельное «спасибо» руководству гаражных кооперативов, которое не сильно информировало людей. Как показала ситуация», — добавляют дорожники.

    В итоге было решено открыть горячую линию. Звонки по вопросам гаражей в Кудрово принимают с 9 до 18 часов по телефону: +7 (921) 642-98-27. Для ускорения коммуникации звонящих просят сразу называть свои фамилию, имя и отчество, гаражный кооператив, номер гаража и затем задавать вопрос.

    «Фонтанка» рассказывала о начале возведения развязки в январе. Подрядчиком выступает «АБЗ-Дорстрой». Строители сделают второй путепровод над Мурманкой, пробьют к ней Центральную улицу, в итоге выезжать из Кудрово станет гораздо проще. Дорогу планируется провести в районе существующего съезда к «Меге Дыбенко». Путепровод до торгового комплекса над шоссе будет реконструирован.

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    Ленинградская областьКудровоГаражиСнос гаражей
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