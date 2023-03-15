Снос гаражей в Кудрово вызвал так много вопросов, что в Ленобласти открыли горячую линию

В Ленинградской области открыли горячую линию для вопросов о сносе гаражей в Кудрово. Об этом 15 марта сообщили в пресс-службе дорожного комитета Ленобласти.



Напомним, для строительства развязки с Мурманским шоссе в Кудрово будут сносить 286 гаражей трех гаражных кооперативов: ПО-27, «Кристалл» и «Правобережный», который не оформлен как кооператив. Об этом ведомство сообщило на минувшей неделе, после чего в телеграм-канале Dorogi_lo стало поступать множество вопросов. «Отдельное «спасибо» руководству гаражных кооперативов, которое не сильно информировало людей. Как показала ситуация», — добавляют дорожники.