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    Новый этап строительства развязки у «Меги Дыбенко» потребует избавления от старого

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    В апреле дорожники Ленобласти планируют начать снос гаражей в Кудрово на месте будущей развязки с Мурманским шоссе. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба дорожного комитета.

    На этом участке расположены три гаражных кооператива: ПО-27, «Кристалл» и «Правобережный», который как кооператив не оформлен. Из 286 гаражей в собственности два — по крайней мере, только их владельцы предоставили в администрацию доказательства. Теперь они получат выкуп за имущество по рыночной цене. Хозяева других гаражей ещё могут успеть донести свои документы.

    Фото: дорожный комитет Ленобласти
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    «Львиная доля оставшихся гаражей канет в Лету, когда сюда выйдет метро. Место под вестибюль с большим автовокзалом выбрано тут давно, чтобы разгрузить от автобусов тяжелый перекрёсток у "Улицы Дыбенко"», — отмечается в сообщении.

    «Фонтанка» рассказывала о начале возведения развязки в январе. Подрядчиком выступает «АБЗ-Дорстрой». Строители сделают второй путепровод над Мурманкой, пробьют к ней Центральную улицу, в итоге выезжать из Кудрово станет гораздо проще. Дорогу планируется провести в районе существующего съезда к «Меге Дыбенко». Путепровод до торгового комплекса над шоссе будет реконструирован.

    Фото: дорожный комитет Ленобласти

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    РазвязкаКудровоДорогиСтроительство дорогГаражиСнос гаражей
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