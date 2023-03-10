Новый этап строительства развязки у «Меги Дыбенко» потребует избавления от старого

В апреле дорожники Ленобласти планируют начать снос гаражей в Кудрово на месте будущей развязки с Мурманским шоссе. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба дорожного комитета.



На этом участке расположены три гаражных кооператива: ПО-27, «Кристалл» и «Правобережный», который как кооператив не оформлен. Из 286 гаражей в собственности два — по крайней мере, только их владельцы предоставили в администрацию доказательства. Теперь они получат выкуп за имущество по рыночной цене. Хозяева других гаражей ещё могут успеть донести свои документы.

