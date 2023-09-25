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    В Кудрово снесут 325 гаражей вдоль Мурманского шоссе

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    7 комментариев
    Снос гаражей в Кудрово в июле 2023 года
    Снос гаражей в Кудрово в июле 2023 годаФото: Дорожный комитет Ленобласти
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    Осенью во Всеволожском районе Ленобласти снова будут сносить гаражи под строительство дорожной развязки. Новый этап затронет более трех сотен боксов.

    Второй этап освобождения земли под развязку с Мурманским шоссе в Кудрово стартует в октябре, сообщили 25 сентября в дорожном комитете Ленобласти. На этот раз уберут 325 гаражей ровно вдоль Мурманского шоссе. Сейчас там, к примеру, располагаются вагончики с заменой масла, шиномонтаж и другие сервисы по пути к Петербургу.

    Схема гаражей под снос в октябре
    Схема гаражей под снос в октябреФото: Дорожный комитет Ленобласти
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    Объявления о сносе на воротах боксов развесили еще летом, и часть вещей люди уже вывезли, а тех, кто не успел, просят обратить внимание на сроки. А еще — предупреждают об интересном финансовом моменте. «На этом месте нет гаражного кооператива «Правобережный». Земля здесь в собственности частного лица, поэтому если кто платил кооперативные взносы — время задавать вопросы. Администрации «кооператива», — отмечают в телеграм-канале Dorogi_lo.

    Dorogi_lo

    Уточнить информацию по сносу гаражей в Кудрово можно по телефону горячей линии 8 (921) 642–98–27. Звонки принимают с 9 до 18 часов.

    Первый этап расчистки территории прошел летом. В июле — начале августа снесли 99 гаражей кооператива «Кристалл». Там запланировано расширение пока что двухполосной Центральной улицы. Ее также пробьют до будущей развязки с Мурманским шоссе, строительство которой началось в январе. В рамках проекта Кудрово за минувшие выходные также приросло вторым путепроводом над Мурманским шоссе.

    Снос гаражей в Кудрово в июле 2023 года
    Снос гаражей в Кудрово в июле 2023 годаФото: Дорожный комитет Ленобласти
    Схема гаражей под снос в октябре
    Схема гаражей под снос в октябреФото: Дорожный комитет Ленобласти

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    Комментарии 7

    ProstoZloy25 Сен 2023 в 16:23
    Скоро по такой же схеме по программе КРТ будут сносить хрущевки и выселять людей куда подальше.
    +0−0
    Панкихой25 Сен 2023 в 16:17
    Радуются тут только голодранцы, у которых дай бог квартира есть, и та от приватизации 90х. Своего ничего не построили. Там гаражи хорошие были, не из дешёвых.
    +0−0
    Илья_Саныч25 Сен 2023 в 16:12
    Какая нетрагедия, какой неужас!
    +0−3
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