В Кудрово снесут 325 гаражей вдоль Мурманского шоссе

Снос гаражей в Кудрово в июле 2023 года Фото: Дорожный комитет Ленобласти Поделиться Поделиться





Осенью во Всеволожском районе Ленобласти снова будут сносить гаражи под строительство дорожной развязки. Новый этап затронет более трех сотен боксов. Второй этап освобождения земли под развязку с Мурманским шоссе в Кудрово стартует в октябре, сообщили 25 сентября в дорожном комитете Ленобласти. На этот раз уберут 325 гаражей ровно вдоль Мурманского шоссе. Сейчас там, к примеру, располагаются вагончики с заменой масла, шиномонтаж и другие сервисы по пути к Петербургу.

Схема гаражей под снос в октябре Фото: Дорожный комитет Ленобласти Поделиться Поделиться





Объявления о сносе на воротах боксов развесили еще летом, и часть вещей люди уже вывезли, а тех, кто не успел, просят обратить внимание на сроки. А еще — предупреждают об интересном финансовом моменте. «На этом месте нет гаражного кооператива «Правобережный». Земля здесь в собственности частного лица, поэтому если кто платил кооперативные взносы — время задавать вопросы. Администрации «кооператива», — отмечают в телеграм-канале Dorogi_lo.

Уточнить информацию по сносу гаражей в Кудрово можно по телефону горячей линии 8 (921) 642–98–27. Звонки принимают с 9 до 18 часов.

Первый этап расчистки территории прошел летом. В июле — начале августа снесли 99 гаражей кооператива «Кристалл». Там запланировано расширение пока что двухполосной Центральной улицы. Ее также пробьют до будущей развязки с Мурманским шоссе, строительство которой началось в январе. В рамках проекта Кудрово за минувшие выходные также приросло вторым путепроводом над Мурманским шоссе.