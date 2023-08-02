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    Посмотрите, как в Кудрово исчезают гаражи. Первый этап сноса прошел

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    Фото: Дорожный комитет Ленобласти
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    Во Всеволожском районе Ленобласти вовсю сносят гаражи, на месте которых появится дорожная развязка. Дорожники показали, как участок выглядит сверху.

    В Кудрово состоялся первый этап сноса гаражей, ковш экскаватора стер с лица земли 99 бетонных боксов, рассказали 2 августа в Дорожном комитете Ленобласти. Сейчас строители готовятся перекладывать на месте бывшего кооператива провода и делать ливневую канализацию. Там построят подземный переход на Центральной улице.

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    В дальнейшем предстоит снести еще как минимум 200 гаражей, добавляют дорожники.

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    Помимо этого, со следующей недели в рамках строительства развязки начнут выносить водопровод с канализацией в парке со стороны проспекта Строителей. «Задействованный кусок земли минимальный, по итогам эта часть парка станет еще лучше», — говорится в телеграм-канале Dorogi_lo.

    Фото: Дорожный комитет Ленобласти

    «Фонтанка» рассказывала о начале возведения развязки в январе. Подрядчиком выступает «АБЗ-Дорстрой». Строители сделают второй путепровод над Мурманкой, пробьют к ней Центральную улицу, в итоге выезжать из Кудрово станет гораздо проще. Дорогу планируется провести в районе существующего съезда к «Меге Дыбенко». Путепровод до торгового комплекса над шоссе будет реконструирован.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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