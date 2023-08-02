Посмотрите, как в Кудрово исчезают гаражи. Первый этап сноса прошел

Во Всеволожском районе Ленобласти вовсю сносят гаражи, на месте которых появится дорожная развязка. Дорожники показали, как участок выглядит сверху.
В Кудрово состоялся первый этап сноса гаражей, ковш экскаватора стер с лица земли
В дальнейшем предстоит снести еще как минимум
Помимо этого, со следующей недели в рамках строительства развязки начнут выносить водопровод с канализацией в парке со стороны проспекта Строителей. «Задействованный кусок земли минимальный, по итогам эта часть парка станет еще лучше», — говорится в телеграм-канале Dorogi_lo.