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    Zero People вышли на связь и пообещали сыграть в Петербурге «в другую дату»

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    Участники группы Zero Peoplе, концерт которых в петербургском клубе «Космонавт» 9 ноября не состоялся из-за визита ФСБ и ОМОН, вышли на связь. Видеообращение музыкантов появилось в телеграм-канале фанатов.

    В коротком ролике, записанном почему-то под цокот лошадиных копыт, Zero Peoplе благодарят зрителей «за поддержку в зале». Александр Красовицкий и Александр Заранкин полны оптимизма.

    «Друзья! Наш тур состоится, все концерты состоятся, завтра все подробно вам расскажем, вернемся к вам с хорошими новостями… концерт в Питере тоже состоится, в другую дату»

    Группа Zero People — дуэт участников группы «Animal ДжаZ» вокалиста Александра Красовицкого и клавишника Александра Заранкина.

    Сайд-проект был ими основан в 2011 году, чтобы попробовать себя в другом, более свободном музыкальном стиле и формате, на более взыскательную аудиторию. Дуэт имел успех в профессиональной среде.

    О начале отмены выступлений групп «Animal ДжаZ» и Zero People в России сообщения стали появляться с июня 2023 года — после того, как в Следственный комитет, Минюст и Минкульт поступили обращения активистов движения «Зов народа» с просьбой проверить музыкантов, не являются ли они иноагентами.

    На концерт в петербургском клубе «Космонавт» 9 ноября пришли, по предварительным данным, около 300 человек. За несколько минут до начала в зале появились сотрудники ФСБ в сопровождении бойцов ОМОН. Как рассказали очевидцы, музыкантов «в самом начале вывели и увезли». У зрителей проверили документы.

    Как минимум одна фанатка Zero People уехала из клуба в отдел полиции. Женщина напала на бойца Росгвардии. Видео инцидента можно посмотреть здесь.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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