Zero People вышли на связь и пообещали сыграть в Петербурге «в другую дату»

Участники группы Zero Peoplе, концерт которых в петербургском клубе «Космонавт» 9 ноября не состоялся из-за визита ФСБ и ОМОН, вышли на связь. Видеообращение музыкантов появилось в телеграм-канале фанатов.

В коротком ролике, записанном почему-то под цокот лошадиных копыт, Zero Peoplе благодарят зрителей «за поддержку в зале». Александр Красовицкий и Александр Заранкин полны оптимизма.



«Друзья! Наш тур состоится, все концерты состоятся, завтра все подробно вам расскажем, вернемся к вам с хорошими новостями… концерт в Питере тоже состоится, в другую дату»

