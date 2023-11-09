В «Космонавт» заходила ФСБ. Музыкантов вывели первыми

Полиции в «Космонавте» не было. По данным «Фонтанки», при поддержке ОМОН в клубе работали сотрудники ФСБ.



С солистами группы Zero People связи пока нет, известные редакции телефоны не отвечают. Очевидцы говорят, что музыкантов «в самом начале вывели и увезли». Их процессуальный статус на данный момент неизвестен.

Проверка документов к данной минуте завершена, все зрители покинули клуб.

Добавим, что в конце октября группа удаляла со своего сайта дату концерта в Петербурге, клуб также не афишировал выступление.