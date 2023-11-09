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    В «Космонавт» заходила ФСБ. Музыкантов вывели первыми

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    8 комментариев

    Полиции в «Космонавте» не было. По данным «Фонтанки», при поддержке ОМОН в клубе работали сотрудники ФСБ.

    С солистами группы Zero People связи пока нет, известные редакции телефоны не отвечают. Очевидцы говорят, что музыкантов «в самом начале вывели и увезли». Их процессуальный статус на данный момент неизвестен.

    Проверка документов к данной минуте завершена, все зрители покинули клуб.

    Добавим, что в конце октября группа удаляла со своего сайта дату концерта в Петербурге, клуб также не афишировал выступление.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Zero People
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ9
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

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