«Рождественская ярмарка» начнет перекрывать центр Петербурга с полуночи

В Петербурге стартуют первые перекрытия и ограничения для водителей, связанные с проведением «Рождественской ярмарки 2023». Продлятся они до конца января 2024 года.



С полуночи 11 ноября и до 23:59 22 января перекроют проезд по Манежной площади, Итальянской улице от Малой Садовой улицы до Манежной площади и Кленовой улице от Манежной площади до Инженерной улицы. Второе перекрытие введут в декабре: с 1 декабря до конца 12 января закроют движение на Дворцовой площади вдоль домов 4 и 6–8 и Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки.