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    «Рождественская ярмарка» начнет перекрывать центр Петербурга с полуночи

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    В Петербурге стартуют первые перекрытия и ограничения для водителей, связанные с проведением «Рождественской ярмарки 2023». Продлятся они до конца января 2024 года.

    С полуночи 11 ноября и до 23:59 22 января перекроют проезд по Манежной площади, Итальянской улице от Малой Садовой улицы до Манежной площади и Кленовой улице от Манежной площади до Инженерной улицы. Второе перекрытие введут в декабре: с 1 декабря до конца 12 января закроют движение на Дворцовой площади вдоль домов 4 и 6–8 и Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки.

    Также в полночь сузят проезжую часть на Караванной и Итальянской улицах вдоль Манежной площади, на Дворцовой площади вдоль домов 4 и 6–8 и Миллионной улице вдоль дома 35. Ограничения у Манежной будут действовать до 23:59 22 января, а возле Дворцовой — до 23:59 26 января.

    На сутки 11 ноября введут запрет парковки на Манежной площади, Итальянской улице от дома 25 по Итальянской до Караванной улицы, Кленовой улице от Манежной площади до Инженерной улицы и Караванной улице от дома 15 по набережной Фонтанки до дома 16 по Караванной. Аналогичный запрет с полуночи 11 ноября и до 23:59 26 января будет действовать на Дворцовой площади вдоль домов 4 и 6–8, а с 0:00 12 ноября до 23:59 21 января — на нескольких участках Итальянской улицы, Караванной улице от дома 15 по набережной Фонтанки до дома 16 по Караванной и на Кленовой улице от Инженерной до Замковой улицы.

    Также напомним, что с 16 по 19 ноября в центре перекроют несколько улиц в связи с проведением Санкт-Петербургского международного культурного форума.

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    ПетербургПерекрытия движенияРождественская ярмарка
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