«Рождественская ярмарка» начнет перекрывать центр Петербурга уже в ноябре

Для проведения «Рождественской ярмарки 2023» в Петербурге на несколько месяцев ограничат движение и парковку транспорта в центре. Первые изменения вступят в силу 11 ноября, а продлятся до конца января 2024 года.
С 0:00 11 ноября и до 23:59 22 января сузят проезжую часть на Караванной и Итальянской улицах вдоль Манежной площади, а до 23:59 26 января — на Дворцовой площади вдоль домов 4 и 6–8 и Миллионной улице вдоль дома 35, сообщает 8 ноября пресс-служба комитета по транспорту Петербурга.
Перекроют движение на следующих участках:
- с 0:00 11 ноября до 23:59 22 января — на Манежной площади, Итальянской улице от Малой Садовой улицы до Манежной площади и Кленовой улице от Манежной площади до Инженерной улицы;
- с 0:00 1 декабря до 23:59 12 января — на Дворцовой площади вдоль домов 4 и 6–8 и Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки.
Также на ряде улиц будет запрещено парковаться:
- с 0:00 11 ноября до 23:59 26 января — на Дворцовой площади вдоль домов 4 и 6–8;
- с 0:00 до 23:59 11 ноября — на Манежной площади, Итальянской улице от дома 25 до Караванной улицы, Кленовой улице от Манежной площади до Инженерной улицы и Караванной улице от дома 15 по набережной Фонтанки до дома 16 по Караванной улице;
- с 0:00 12 ноября до 23:59 21 января — на участках Итальянской улицы от Караванной улицы до Манежной площади, от дома 25 по Итальянской до Манежной площади и от Манежной до Малой Садовой улицы, на Караванной улице от дома 15 по набережной Фонтанки до дома 16 по Караванной и на Кленовой улице от Инженерной до Замковой улицы.
«Рождественская ярмарка» будет работать в центре Петербурга с 9 декабря по 8 января. Как и годом ранее, на Дворцовой площади появится огромная горка для катания, на площадках разместят также фудкорт и каток. В этом году празднование Нового года в Петербурге вернется к доковидному формату, а у главной ярмарки также появится филиал на Московской площади.
Помимо этого, напомним, что в ноябре движение в центре Петербурга будут перекрывать для проведения международного культурного форума. Первые ограничения уже вступили в силу на Дворцовой площади.