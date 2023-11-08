«Рождественская ярмарка» начнет перекрывать центр Петербурга уже в ноябре

Для проведения «Рождественской ярмарки 2023» в Петербурге на несколько месяцев ограничат движение и парковку транспорта в центре. Первые изменения вступят в силу 11 ноября, а продлятся до конца января 2024 года.



С 0:00 11 ноября и до 23:59 22 января сузят проезжую часть на Караванной и Итальянской улицах вдоль Манежной площади, а до 23:59 26 января — на Дворцовой площади вдоль домов 4 и 6–8 и Миллионной улице вдоль дома 35, сообщает 8 ноября пресс-служба комитета по транспорту Петербурга.

Перекроют движение на следующих участках: