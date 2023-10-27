У главной рождественской ярмарки Петербурга появится филиал на Московской площади

Главная рождественская ярмарка пройдет в Петербурге с 9 декабря по 8 января, следует из данных портала Госзакупок. Она охватит Манежную площадь, Садовую улицу, Кленовую улицу, а также Дворцовую площадь.



На организацию и проведение ярмарки Центр контроля качества, подведомственный комитету по промышленной политике, готов потратить 33 млн рублей. Как и в прошлые годы, на ее территории разместятся фудкорт, каток, а также огромная катальная горка. На культурную и развлекательную программу — еще 8 млн рублей, а также 1 млн рублей на организацию программы в домике Деда Мороза и домике ремесел.