Новый год возвращается на Дворцовую площадь. В ночь на 1 января там пройдет праздничный концерт

Празднование Нового года в Петербурге возвращается к доковидному формату. Как рассказали «Фонтанке» в комитете по культуре, впервые с начала пандемии в Северной столице состоится концерт на Дворцовой площади в новогоднюю ночь, а школьники смогут вживую посмотреть шоу в Ледовом дворце.



«Многие мероприятия вернутся к доковидному формату. Запланировано празднование Нового года и на Дворцовой площади», — прокомментировали в ведомстве. Как следует из данных ведомства, субсидию в 32,2 млн рублей на проведение праздника выиграло АНО «Наш город».