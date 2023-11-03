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    Новый год возвращается на Дворцовую площадь. В ночь на 1 января там пройдет праздничный концерт

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    Празднование Нового года в Петербурге возвращается к доковидному формату. Как рассказали «Фонтанке» в комитете по культуре, впервые с начала пандемии в Северной столице состоится концерт на Дворцовой площади в новогоднюю ночь, а школьники смогут вживую посмотреть шоу в Ледовом дворце.

    «Многие мероприятия вернутся к доковидному формату. Запланировано празднование Нового года и на Дворцовой площади», — прокомментировали в ведомстве. Как следует из данных ведомства, субсидию в 32,2 млн рублей на проведение праздника выиграло АНО «Наш город».

    Традиция концертов на Дворцовой площади прервалась в ковидном 2020 году, так что встретить 2021, 2022 и 2023 годы в сердце города жители и гости Северной столицы не могли: вход на Дворцовую площадь перекрывали, причем не предупреждая заранее.

    В очном формате состоится и «Праздник новогодней елки» — ежегодное ледовое шоу для школьников. До этого в течение трех лет маленькие зрители могли посмотреть спектакль онлайн или по телевизору. Субсидию на его проведение в размере 149,1 млн рублей получило АНО «Пять звезд».

    Также идёт монтаж большого катка на Елагином острове, сообщили в комитете по культуре. Подробнее о программе в ведомстве пообещали рассказать во второй половине ноября, когда будет утверждён общегородской план. Всего комитет по культуре выделил субсидию на проведение новогодних мероприятий в размере 324 млн рублей.

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