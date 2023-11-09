Ротенберг обвинил петербургских журналистов в провокациях и критике

Главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг после победы над «Трактором» (4:3 ОТ) заявил о внешних и внутренних провокациях вокруг команды. Так он прокомментировал появление баннера «Система не работает» на фанатском секторе в Ледовом дворце.



«Я был на лавке. Я не видел никакого баннера. Очень много бывает провокаций. Очень много провокаций против СКА. В том числе и внутри есть провокации. Поэтому здесь ничего нового. Значит, кто-то хочет нас расшатать. Но не получится. Ни изнутри, ни внешне. Здесь только всем вместе работать дружно», — заявил Ротенберг.