Ротенберг обвинил петербургских журналистов в провокациях и критике

Главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг после победы над «Трактором» (4:3 ОТ) заявил о внешних и внутренних провокациях вокруг команды. Так он прокомментировал появление баннера «Система не работает» на фанатском секторе в Ледовом дворце.
«Я был на лавке. Я не видел никакого баннера. Очень много бывает провокаций. Очень много провокаций против СКА. В том числе и внутри есть провокации. Поэтому здесь ничего нового. Значит, кто-то хочет нас расшатать. Но не получится. Ни изнутри, ни внешне. Здесь только всем вместе работать дружно», — заявил Ротенберг.
Он также добавил, что петербургские журналисты слишком часто критикую родную команду, в отличие от столичных журналистов по отношению к ЦСКА.
«В Санкт-Петербурге журналисты... Есть объективная критика, но надо команду поддерживать. Например, в Москве московские журналисты не критикуют ЦСКА — вообще не критикуют. Почитайте прессу. В Санкт-Петербурге наши же собственные журналисты, которые живут в родном городе, постоянно провоцируют команду, не поддерживают команду. Надо об этом задуматься. Давайте вместе поработаем над тем, чтобы команду поддерживать», — подчеркнул Ротенберг.
Напомним, что после 27 матчах СКА занимает восьмое место в Западной конференции КХЛ (14 побед, 13 поражений). Это один из худших результатов команды в современной истории. Ранее «Фонтанка» писала, за что раньше увольняли тренеров СКА.