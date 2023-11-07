«Таков наш путь». Как и за что в СКА увольняли тренеров и при чем здесь Ротенберг

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





СКА в текущем сезоне с трудом борется за плей-офф, а ведь когда-то тренеров увольняли просто за плохой стиль игры. Отдел спорта «Фонтанки» вспомнил все случаи в XXI веке, когда специалистов увольняли из петербургской команды по ходу чемпионата.



Как дела у СКА Пора признать, что дела у СКА идут плохо. Накануне армейцы в драматичном матче проиграли «Спартаку» на выезде в Москве. Концовка получилась огненной. За секунду до финальной сирены счет был равным — 2:2. Вбрасывание в зоне петербургской команды. Шайба падает на лед, отскакивает на клюшку 24-летнего нападающего Александра Беляева и через мгновение оказывается в воротах армейцев с Невы. СКА проигрывает 2:3. После матча уже получивший дисквалификацию за свое прошлое эмоциональное выступление главный тренер петербуржцев Роман Ротенберг в этот раз проявил сдержанность, достойную самурая.



«Не буду комментировать судейство. Народ все видит. Болельщики видят. На моем опыте, всегда сначала дается предупреждение. Но если судьи так решили — это их право. Значит, как есть — нам надо забивать больше, вообще нельзя удаляться. У СКА позиция простая: мы будем полностью игнорировать судейство, не станем комментировать. Тратим слишком много эмоций на эти вещи. Так делать больше нельзя. Пусть комментируют комментаторы, журналисты, болельщики. Мы никак не будем комментировать. Это жизнь. Таков наш путь», — подчеркнул Ротенберг.



Для СКА это поражение стало 13-м в 26 матчах регулярного чемпионата сезона 2023/24. Команда с 26-ю очками занимает 8-е место в Западной конференции — это крайняя отметка для выхода в плей-офф. При этом у идущего на 9-м месте «Сочи» тоже 26 очков, петербуржцы обходят южан лишь по дополнительным показателям. И если на старте сезона казалось, что все это временные трудности, то сейчас, когда позади уже больше трети чемпионата, очевидно, что проблемы действительно серьезные. В истории команды были случаи, когда в отставку отправляли и за меньшее.



Как увольняли тренеров СКА в XXI веке В 2002 году у СКА еще не было богатого спонсора, но даже тогда легендарному тренеру Николаю Пучкову (на тот момент автор единственных медалей в истории армейцев с Невы) не простили пяти поражений в семи стартовых матчах.

«Вызвали меня на совет директоров и сказали: освобождаем. Когда я спросил о причинах, мне ответили просто: «Без объяснений». Безусловно, обидно. Со СКА меня многое связывает в жизни. Очень хотелось помочь команде, которая давно не столько играет, сколько борется за выживание. К слову, не сочтите за самомнение, но ведь и спонсорские деньги клубу летом удалось найти «под Пучкова», — сетовал тогда специалист.



В 2005 году у все еще бедных армейцев тоже дела шли не очень. Команда не попадала в плей-офф. В итоге в январе уволили главного тренера Николая Соловьева.

«Вместо того чтобы подниматься в турнирной таблице, команда опускалась. После поражения от «Витязя» мы оказались на 14-м месте, что, естественно, руководство клуба никак не устраивало. Кроме того, уже бывший главный тренер не видел, каким образом можно изменить положение. Вероятно, сам Николай Дмитриевич понял: поправить дела ему вряд ли удастся», — так объяснял решение уволить тренера Борис Винокуров, занимавший в то время пост президента ХК СКА.



Борис Михайлов четыре раза возглавлял СКА (1981–1984, 1992–1998, 2002–2005, 30 апреля 2006 года — 2 ноября 2006-го). Последняя попытка получилось самой короткой и самой обидной. Это было время, когда в СКА начал вкладываться «Газпром». Вместе с деньгами появились и специфические требования.

«Честно признаюсь, впервые в жизни меня уволили не за результат, а за… качество игры. Перед началом чемпионата перед командой поставили задачу попасть по итогам регулярного чемпионата турнира в восьмерку. На момент отставки мы отставали от восьмого места на шесть очков, и я был уверен, что задачу решим. Сам уходить не хотел. В Чехове, когда СКА приехал на игру с «Витязем», мне после победы «технично» намекнули, что «пора, брат, пора», — вспоминал Михайлов ту отставку в 2006 году.

Также не доработал до конца сезона итальяно-канадский специалист Айван Занатта. 17 апреля 2010 года с ним подписали контракт, а уже 18 октября отправили в отставку. С Максимом Сушинским, Максимом Афиногеновым и Алексеем Яшиным в составе тот СКА уже был одной из самых звездных команд в лиге. Однако после 16 матчей у клуба из Петербурга было всего восемь побед. К слову, очень похожая ситуация с нынешним положением.



«Я позвонил Занатте и сказал: «Айван, мы планировали, что времени будет больше. Но так дальше продолжаться не может». Есть старое правило: побеждают хоккеисты, проигрывает тренер. Оно здесь и сработало. Данное решение принято не только на основании результатов СКА, которые принято считать неудовлетворительными (набрано только пятьдесят процентов возможных очков), но и с учетом того, что команда не смогла показать игру, достойную своего состава. Достойная игра была показана только в двух встречах: с «Авангардом» и «Каролиной». А также в двух периодах матча с московским «Динамо», — прокомментировал тогда смену тренера президент СКА Александр Медведев.

Самая странная отставка в истории армейского коллектива произошла в ноябре 2012 года. СКА под руководством Милоша Ржиги шел на первом месте в чемпионате, когда чешского специалиста попросили на выход. Говорили, что руководству не нравился оборонительный стиль команды.



«Решение уволить Ржигу приняли не вдруг. Оно назревало. На то были веские причины. Какие? Результат результатом, а проблемы проблемами. Их я обнародовать не буду. Так договорились на совете директоров», — говорил тогда генеральный менеджер СКА Алексей Касатонов.

«Это первый случай в истории, когда увольняли тренера с первого места. Я проверял. Но спорт сейчас не просто бизнес. Это огромный бизнес. Раньше были более долгосрочные контракты на 3–4 года, чтобы тренер мог показать что-то особенное. А сейчас возьмут тренера, он потренирует месяц, и ему говорят: команда играет плохо. А он еще толком не поработал. Я к этому отношусь плохо, с кем бы это ни происходило», — комментировал свою отставку сам Ржига.

Его сменщик Михаил Кравец формально возглавил команду на несколько дней, после чего в клуб пришел финн Юкка Ялонен, продержавшийся уже до конца сезона 2013/14. Последним на сегодняшний день неудачным назначением стал Андрей Назаров в июне 2015-го. Назначать такого специфического человека на должность главного тренера действующего обладателя Кубка Гагарина изначально было слишком оригинальной идеей. Драка с врачом как бы намекнула руководству на это, избавляться от тренера до старта чемпионата было совсем странно. В итоге команда провалила старт нового сезона, проиграв в 12 матчах из 22-х. И тогда Назарова все-таки попросили.



«Приглашая Андрея Назарова в СКА, мы понимали, что это новый вызов как для клуба, так и для тренера. Нелегко принимать чемпионскую команду и вести ее к новым победам. Спортивные результаты СКА в первой части регулярного чемпионата, к сожалению, не позволяют нам продолжить сотрудничество, но мы благодарны Андрею Назарову и Игорю Калянину за работу в Петербурге», — объяснял отставку президент СКА Геннадий Тимченко.

А как сейчас? Нынешний главный тренер Роман Ротенберг также провалил старт сезона. Впервые его спросили об отставке в сентябре после четырех поражений подряд.



«Всегда будут люди, которые будут расшатывать нашу команду, но у них это не получится. У нас сильная команда. Мы пройдем этот этап, встретимся с болельщиками и будем работать вместе. Наш оркестр будет играть в унисон», — сказал тогда Ротенберг.



Сейчас, после 26 матчей, ситуация выглядит ничуть не лучше. По понятным причинам отставку Романа Ротенберга очень сложно представить. Все-таки помимо позиции главного тренера он также занимает должность заместителя председателя совета директоров СКА. Ни у одного из предыдущих наставников команды такой строчки в штатном расписании не было. Впрочем, может, это и к лучшему. Слишком часто у армейцев в последние годы менялись тренеры. А так у команды есть хотя бы какая-то стабильность.

Артём Кузьмин, «Фонтанка.ру»

