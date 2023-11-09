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    Правительство России заморозило цены на ряд жизненно важных лекарств

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    Кабмин РФ заморозил предельные отпускные цены производителей на ряд жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов — до 1 января 2025 года. Постановление правительства, подписанное премьером Михаилом Мишустиным, 9 ноября опубликовано на портале правовых актов.

    Кроме того, регистрационные удостоверения медпрепаратов со сроком действия до 1 января 2024 г. будут действительны до 1 января 2025 г. Они подлежат замене Минздравом РФ без прохождения государственной регистрации.

    В июне 2023 г. перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов пополнился новыми лекарственными формами, в том числе для лечения детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями, напоминают «Ведомости». В обновленный список вошли дополнительные лекарственные формы для четырех медикаментов.

    В конце декабря 2022 года правительство РФ внесло в перечень жизненно необходимых препаратов препарат «Онкаспар», который используют для лечения острого лимфобластного лейкоза, в том числе у детей, об этом писала «Фонтанка».

    Эксперты отмечают, что активность российских фармкомпаний в отношении клинических исследований новых лекарств существенно выросла с 2022 года. Это объясняется желанием занять на рынке лекарств ниши, образовавшиеся после ухода некоторых зарубежных производителей.

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    ПравительствоПеречень жизненно важных лекарств
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