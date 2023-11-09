Правительство России заморозило цены на ряд жизненно важных лекарств

Кабмин РФ заморозил предельные отпускные цены производителей на ряд жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов — до 1 января 2025 года. Постановление правительства, подписанное премьером Михаилом Мишустиным, 9 ноября опубликовано на портале правовых актов.



Кроме того, регистрационные удостоверения медпрепаратов со сроком действия до 1 января 2024 г. будут действительны до 1 января 2025 г. Они подлежат замене Минздравом РФ без прохождения государственной регистрации.



В июне 2023 г. перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов пополнился новыми лекарственными формами, в том числе для лечения детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями, напоминают «Ведомости». В обновленный список вошли дополнительные лекарственные формы для четырех медикаментов.

