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    Путин назвал Казахстан наиболее близким союзником России

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    Россия и Казахстан являются наиболее близкими союзниками, заявил 9 ноября президент РФ Владимир Путин на переговорах с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.

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    «Мы не просто союзники, мы наиболее близкие союзники», — заявил Владимир Путин, имея в виду Россию и Казахстан (цитата из трансляции телеканала «Россия 24»). Путин отметил, что во всяком случае «мы в России так на этом смотрим».

    Лидер РФ поблагодарил Токаева за то, что тот сохранил тенденцию укрепления взаимоотношений между странами. По его словам, это идет на пользу народам.

    Он отметил, что страны будут дальше работать над укреплением своего суверенитета, а также над выполнением международных обязательств. «Одно другому не мешает», — подчеркнул российский президент. По мнению президента Путина, суверенитет — важнейшая составляющая будущего нации.

    9 ноября Владимир Путин прилетел в Астану. У трапа самолета его встретил лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Казахстанский президент рассказал, что увидел в небе «добрый знак» при прилете Путина — полумесяц в сопровождении звезд.

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    Владимир ПутинКазахстанКасым-Жомарт Токаев
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