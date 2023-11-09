Путин прилетел в Астану, Токаев встретил его у трапа

Президент РФ Владимир Путин 9 ноября прибыл с официальным визитом в Астану. Он проведет переговоры с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и вместе с ним поучаствует в форуме межрегионального сотрудничества. Токаев лично встретил Путина у трапа самолета, передает РИА Новости.



Президенты обсудят региональные и международные проблемы, взаимодействие в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве. По результатам встречи состоится подписание документов. В режиме видеоконференции лидеры стран примут участие в пленарном заседании форума межрегионального сотрудничества. Также запланирован официальный прием от имени президента Казахстана в честь российского коллеги.

