Путин присвоил новые звания генералам, которые командуют войсками в зоне СВО. Что о них известно

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении генеральского звания 14 офицерам Вооружённых сил России. Генерал-полковника получил Кузьменко Андрей Владимирович — командующий войсками Восточного военного округа с 20 апреля 2023 года. В 2015–2019 годах — заместитель командующего 6-й общевойсковой армией со штабом в Санкт-Петербурге. Участник боевых действий в Сирии, награжден орденом Мужества и четырьмя медалями. Генерал-лейтенанта получили: Болгарев Петр Николаевич — командующий дислоцированной в Забайкальском крае общевойсковой армией Восточного военного округа (ВВО), в 2016–2018 годах — командир 150-й мотострелковой дивизии ЮВО. Перед новым 2023 годом Болгарев заявил, что главной задачей для общевойсковой армии, дислоцируемой в Забайкалье, станет участие в спецоперации на Украине.

Клименко Дмитрий Николаевич — уроженец Черниговской области Украинской ССР, выпускник Одесского артиллерийского командного училища, участник первой и второй чеченских войн. В 2000 году указом президента РФ награжден за «мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе». К 2011 году дослужился до замначальника ракетных войск и артиллерии Западного военного округа. С 2014 года — начальник ракетных войск и артиллерии Восточного военного округа. Участвовал в военной операции России в Сирии, был начальником ракетных войск и артиллерии группировки «Евфрат».

Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» с изображением мечей и Мужества, медалью «За отвагу» (1995), рядом других медалей. Кособоков Михаил Евгеньевич — родился в Рязани в 1974 году, в 1999 году окончил Рязанский институт ВДВ РФ, а в 2019-м — Военную академию Генштаба ВС РФ. Участник специальных военных операций по борьбе с терроризмом в Чеченской Республике, в Карабахе, в Абхазии, в Осетии и в Сирийской Арабской Республике. Кадровый офицер Вооруженных сил России, имеет 8 государственных наград: полный кавалер орденов Мужества, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и др. Является членом попечительского совета МОО «Национальный комитет общественного контроля».

Гандзюк Андрей Семенович — выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Последовательно прошел должности от командира инженерно-технического взвода, роты, начальника инженерной службы отдельной воздушно-десантной бригады до заместителя начальника инженерных войск Южного военного округа. Службу проходил в регионах Сибири и на Северном Кавказе. Награжден орденом Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II и I степеней с изображением мечей, медалями «За отвагу», Суворова, Жукова, а также наградами Министерства обороны Российской Федерации. В январе 2022 года назначен начальником инженерных войск.

Дембицкий Александр Вячеславович — известно, что в 2013–2016 годах он был командиром 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Дембицкого в 2022 году упомянул клирик Покровского храма Уссурийска иерей Сергий Качев, окормляющий отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду ВДВ. Священнослужитель прыгал с парашютом вместе с новобранцами.

Муратов Александр Анатольевич — начальник ракетных войск и артиллерии 58-й общевойсковой армии. На сайте Минобороны указан в разделе «Герои Z»: в ходе наступления на одном из стратегических направлений полковник Александр Муратов лично руководил соединениями и воинскими частями ракетных войск и артиллерии. Под личным руководством Муратова с начала спецоперации нанесено огневое поражение: 50 артиллерийским батареям, 315 опорным пунктам, 19 складам ГСМ и военно-технического имущества, 70 местам сосредоточения вооружения, военной и специальной техники, 600 целям с живой силой и огневыми средствами.