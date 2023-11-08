На финской границе поймали россиянку со страшными сказками. Она обменяла их на две статьи

Путешествие в Финляндию для гражданки России началось с проблем с карельскими таможенниками. В её багаже нашли книгу, которую жизнь трепала слишком давно.



Как сообщили в Северо-Западном таможенном управлении 8 ноября, женщина не смогла беспрепятственно проехать через МАПП «Вяртсиля». Внимание таможенников привлекла найденная в её автомобиле «Золотая книга сказок всех стран и народов», изданная в 1913 году в Москве и не указанная в декларации.

