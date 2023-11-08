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    Стабильность и духовное благополучие похитил вор вместе с 1,4 млн из квартиры предпринимательницы в Петербурге

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    Предпринимательница заявила о ночной краже из квартиры во Фрунзенском районе.

    В полицию 47-летняя жительница улицы Олеко Дундича обратилась накануне около половины первого дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 8 ноября. По предварительной информации, она сообщила, что во время её отсутствия в ночь с 6-го на 7 ноября в квартиру проник вор. Он якобы подобрал ключи к металлической входной двери.

    Из квартиры было похищено 1,4 млн рублей и коралловое ожерелье. Коралл, как считается, символизирует стабильность, мир и духовное благополучие. А также помогает укрепить эмоциональную уравновешенность.

    Возбуждено уголовное дело по статье «кража».

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