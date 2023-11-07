Петербургскому Дворцовому мосту подарили тортик

Дворцовый мост отметил юбилей. Точнее, не сама переправа, а её гидравлический привод. Накануне механизм поднял крылья моста в 5000-й раз.
Ровно 10 лет назад, осенью 2013 года, была завершена масштабная реконструкция главного моста Петербурга, напоминает 7 ноября ГБУ «Мостотрест». Тогда устаревший электромеханический привод был заменен на современную гидравлику.
Дворцовому мосту «преподнесли» тортик с заветными цифрами и пожелали, чтобы число успешных разводок для гидравлического привода переправы достигло бы минимум в десять раз большего числа.
Напомним, Дворцовый мост был открыт в Петербурге 23 декабря 1916 года. Он пятипролетный. Разводной пролет двукрылый шириной 56,5 метров, один из крупнейших в мире. При разводке противовесы массой 2800 тонн опускаются в котлованы на глубину до 2 метров ниже ординара. Весь цикл разводки занимает 5 минут, за такое же время мост сводят.
Окончание периода навигации 2023 и прекращение развода мостов для проводки судов по Большой и Малой Неве запланировано на 30 ноября 2023 года.
В ночь на 8 ноября все переправы Петербурга разводятся п графику.