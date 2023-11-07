Петербургскому Дворцовому мосту подарили тортик

Дворцовый мост отметил юбилей. Точнее, не сама переправа, а её гидравлический привод. Накануне механизм поднял крылья моста в 5000-й раз.

Ровно 10 лет назад, осенью 2013 года, была завершена масштабная реконструкция главного моста Петербурга, напоминает 7 ноября ГБУ «Мостотрест». Тогда устаревший электромеханический привод был заменен на современную гидравлику.

