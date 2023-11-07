«Экспорта не будет, а затраты остались». Убытки «Газпрома» в 2025 году могут достигнуть 1 триллиона рублей

Убытки «Газпрома» могут достигнуть около 1 трлн рублей в 2025 году, передает 7 ноября ТАСС. Об этом заявил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. Рост убытков прогнозируют из-за увеличения налоговой нагрузки на компанию и снижения выручки от экспорта газа.

Завальный сослался на исследование, которое провели специалисты Института энергетических исследований Академии наук., они сделали оценку налоговой нагрузки и ситуацию на ближайшую трехлетку по «Газпрому» с учетом снижения экспорта и выручки от экспорта.



«В условиях резкого снижения выручки, роста добычи газа, плюс дополнительная налоговая нагрузка, получается, что в данных условиях «Газпром» загоняют в убытки, которые достигнут в 2025 году порядка 1 трлн рублей с учетом обязательств по газификации и прочих вещей», — цитирует ТАСС заявление депутата, которое он сделал на заседании комитета Думы по бюджету и налогам, где рассматривали рост налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на газовый конденсат «Газпрома».



«Экспорта не будет, а затраты остались», — резюмировал Завальный.



Ранее комитет Госдумы по бюджету и налогам принял за основу поправки, повышающие НДПИ на газовый конденсат «Газпрома». Увеличение НДПИ для «Газпрома» планируется для того, чтобы скомпенсировать выплаты, которые идут в пользу заводов холдинга.

Напомним, в конце сентября губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании городского правительства рассказал, что город в связи с переездом «Газпрома» расходует большие средства. Одновременно он «ничего практически не получает».



Ответные поступления в бюджет явно меньше, чем предполагалось. «Сегодня, понятно, есть определенные сложности у «Газпрома», поэтому город здесь ничего практически не получает, а только расходует средства», — сказал тогда губернатор.

