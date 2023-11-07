Для защиты учителей в России решили создать специальные комиссии

В российских школах создадут специальные комиссии, которые будут заниматься защитой авторитета учителя. Об этом 7 ноября в разговоре с госагентством ТАСС заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Будут созданы комиссии специальные в школах, куда при необходимости могут обратиться и родители напрямую», — заявил Сергей Кравцов в ответ на вопрос, как Минпросвещения планирует соблюдение прав учителей.

27 октября в Госдуму были внесены поправки в закон «Об образовании в РФ». В проекте закона говорится, что педагогические работники имеют «право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности». Согласно инициативе, для защиты своих прав учителя смогут обращаться в органы управления образовательного учреждения с просьбой применить дисциплинарные взыскания к ученикам, нарушающим права педагогов. Обращения будут рассматриваться в обязательном порядке.