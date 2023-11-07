Мужчина пытался поджечь военкомат под Ростовом, потому что там «кто-то спрятался»

Мужчина 6 ноября попытался поджечь военкомат в городе Морозовск Ростовской области. Об этом сообщает 7 ноября РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



«Мужчина подошел к зданию военкомата и начал кидать в него коктейли Молотова», — рассказал источник.



Мужчина, предварительно, объяснил, что решил спалить военкомат «под предлогом того, что там (в здании военкомата) кто-то спрятался, а он может помочь поймать преступников». Здание не загорелось. Поджигателя задержал полицейский, дежуривший в военкомате.

