С «Авито» удалили объявления с билетами на «Щелкунчик» в Большом театре. Цены слишком кусались

Цены в кассах Большого театра на балет, ради которого в Москве второй день томятся в многокилометровой очереди, и предложения перекупщиков на «Авито» настолько разнятся, что на платформе начали блокировать все объявления с билетами на «Щелкунчик».



«Мы соотнесли условия покупки билетов через кассы театра и предложения на платформе, и считаем, что правильно будет поступить именно так. Это решение поддерживает нашу программу по повышению безопасности сделок», — сообщили в пресс-службе «Авито» 4 ноября.



Судя по поиску, удалены также объявления о продаже браслетов, которые дают право на покупку билетов.

