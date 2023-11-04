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    С «Авито» удалили объявления с билетами на «Щелкунчик» в Большом театре. Цены слишком кусались

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    Цены в кассах Большого театра на балет, ради которого в Москве второй день томятся в многокилометровой очереди, и предложения перекупщиков на «Авито» настолько разнятся, что на платформе начали блокировать все объявления с билетами на «Щелкунчик».

    «Мы соотнесли условия покупки билетов через кассы театра и предложения на платформе, и считаем, что правильно будет поступить именно так. Это решение поддерживает нашу программу по повышению безопасности сделок», — сообщили в пресс-службе «Авито» 4 ноября.

    Судя по поиску, удалены также объявления о продаже браслетов, которые дают право на покупку билетов.

    Билеты и жёлтые браслеты на сайте предлагали ещё накануне. MSK1.RU пишет, что цена за последние варьировалась от 15 до 50 тысяч, некоторые продавцы устраивали аукцион.

    «Щелкунчик» ставят в Большом перед Новым годом и во время январских праздников. Премьера состоится 23 декабря, в театре стоимость билетов — до 20 тысяч рублей. В кассах продажа стартовала 4 ноября, но для прохода необходим паспорт, а главное — жёлтый браслет. За ними очередь выстроилась накануне. Стоять продолжили и в субботу — кто-то уже за билетами, другие за браслетами.

    РБК Life писал, что в прошлом году билеты на новогодний «Щелкунчик» в начале декабря продавали в 10 раз дороже — в кассах к этому моменту их уже не было. Без очередей тоже не обошлось: толпы перед театром собирались, когда проходки продавали по спецтарифам для пожилых и молодых зрителей.

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