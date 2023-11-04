Москвичи стоят в ночной очереди у Большого театра ради новогоднего «Щелкунчика»

Огромную очередь возле Большого театра в Москве заметили журналисты вечером 3 ноября — и на момент публикации материала она все еще там.

Несколько сотен человек ждут, когда откроется продажа билетов на предновогодние представления балета «Щелкунчик». Даже не самих билетов — браслетов, которые дают право на покупку собственно билетов.



В очереди некоторые театралы стоят около 12 часов. За порядком наблюдает полиция, некоторые правоохранители вооружены автоматами.



Раздачу браслетов начали после полуночи. Пропускают по 20 человек. Продажа билетов обладателям браслетов стартует утром.

