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    Москвичи стоят в ночной очереди у Большого театра ради новогоднего «Щелкунчика»

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    Огромную очередь возле Большого театра в Москве заметили журналисты вечером 3 ноября — и на момент публикации материала она все еще там.

    Несколько сотен человек ждут, когда откроется продажа билетов на предновогодние представления балета «Щелкунчик». Даже не самих билетов — браслетов, которые дают право на покупку собственно билетов.

    В очереди некоторые театралы стоят около 12 часов. За порядком наблюдает полиция, некоторые правоохранители вооружены автоматами.

    Раздачу браслетов начали после полуночи. Пропускают по 20 человек. Продажа билетов обладателям браслетов стартует утром.

    «Кажется, что люди бьются не из-за арабского и китайского танцев во втором действий, — написала в соцсетях директор «Мюзик-Холла» Ника Стрижак. — Тут уже какой-то вид развлечения ― купи билет на «Щелкунчик»».

    Балет «Щелкунчик» показывают в Большом театре перед Новым годом и во время январских праздников. Премьера намечена на 23 декабря. Стоимость билетов — до 20 тысяч рублей.

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    ЩелкунчикБольшой театрОчередь
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