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    Новогодний проверяет москвичей на стойкость. Многокилометровая очередь выстраивается второй день подряд

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    Вечером субботы 4 ноября у стен Большого театра в Москве выстроилась многокилометровая очередь за билетами на постановку «Щелкунчик», сообщает MSK1.RU.

    MSK1.RU | Новости Москвы | Россия

    Несколько сотен человек продолжают стоять под дождем и ветром, передает корреспондент издания. Кто-то — с самого утра.

    «Стоим с подругами с 10 утра, получается, уже восемь часов. Вчера посмотрели на тех, кто стоял, и решили тоже. «Щелкунчик» же, как-никак! Пойдем сами, продавать билеты уже и не хочется после всего пережитого. Мы заранее готовились, что стоять в очереди будем долго — взяли зонты, еду и чай в термосах. Главное, тепло одеваться. Люди многие замерзают», — поделились в очереди.

    При этом, как отмечают жители, большая часть очереди так и ушла с пустыми руками — браслетов выдали намного меньше, чем обещали. «Лучшие места с высокой ценой будут продавать перед самим спектаклем. Полное разочарование», — возмущаются москвичи.

    Вчера, 3 ноября, у стен Большого театра тоже выстроилась очередь — за браслетами, которые дают право на покупку билета.

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    ОчередиЩелкунчикБольшой театр
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