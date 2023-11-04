Новогодний проверяет москвичей на стойкость. Многокилометровая очередь выстраивается второй день подряд

Вечером субботы 4 ноября у стен Большого театра в Москве выстроилась многокилометровая очередь за билетами на постановку «Щелкунчик», сообщает MSK1.RU .

Несколько сотен человек продолжают стоять под дождем и ветром, передает корреспондент издания. Кто-то — с самого утра.

«Стоим с подругами с 10 утра, получается, уже восемь часов. Вчера посмотрели на тех, кто стоял, и решили тоже. «Щелкунчик» же, как-никак! Пойдем сами, продавать билеты уже и не хочется после всего пережитого. Мы заранее готовились, что стоять в очереди будем долго — взяли зонты, еду и чай в термосах. Главное, тепло одеваться. Люди многие замерзают», — поделились в очереди.

При этом, как отмечают жители, большая часть очереди так и ушла с пустыми руками — браслетов выдали намного меньше, чем обещали. «Лучшие места с высокой ценой будут продавать перед самим спектаклем. Полное разочарование», — возмущаются москвичи.



Вчера, 3 ноября, у стен Большого театра тоже выстроилась очередь — за браслетами, которые дают право на покупку билета.

