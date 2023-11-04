Из-за схода вагонов под Тверью встал петербургский поезд, пассажиров доставили другим транспортом

Два вагона грузового состава сошли с рельсов в Тверской области ночью 4 ноября. Из-за ЧП нарушилось движение поездов, в том числе одного петербургского.



По данным пресс-службы Октябрьской железной дороги, ЧП случилось в 00:25 на перегоне Красный Холм — Дор. В результате схода вагонов со щебнем никто не пострадал. Пришлось прервать движение поезду № 610А сообщением «Санкт-Петербург — Сонково». Он проехал до станции «Красный Холм», там пассажиров пересадили в автомобильный транспорт и доставили в Сонково. Кроме того, были отменены поезда и Сонково в Пестово» и обратно.

