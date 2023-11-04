Подробности смертельного ДТП на КАД. КАМАЗ остановился, потому что закончилось топливо

Аварию обсуждают подписчики группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Погиб мой друг, — пишет Павел. — Если есть у кого-то еще информация, просьба откликнуться. КАМАЗ то ли стоял в правой полосе, то ли еле ехал, около 10 км/ч, из-за техсостояния. Звали Алексей, 33 года, очень хороший человек. <...> КАМАЗ стоял из-за того, что кончилось топливо, но, как я понял, ни знака аварийной остановки, ничего такого не было. Алексей ехал по правой полосе и, вероятно, не заметил его из-за отсвета фонарей на зашарпанном лобовом стекле». Наталья проезжала мимо: «"Транзит" ехал, чуть отставая, за мной. В правой полосе. Я следила за дорогой, увидела стоящий в правой полосе КАМАЗ. Включен был поворотник налево. Было непонятно, едет он еле-еле или стоит. Потом я перестроилась в левую полосу, чтобы не въехать, если же он все-таки собирался перестраиваться».

