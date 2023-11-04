Подробности смертельного ДТП на КАД. КАМАЗ остановился, потому что закончилось топливо

В результате ДТП на юго-западе КАД в Ломоносовском районе Ленинградской области погиб петербуржец, которому месяц назад исполнилось 33 года. Подробности этой аварии стали известны «Фонтанке» 4 ноября.
ДТП произошло минувшим вечером, около 17:30, на 95-м километре КАД, между Ропшинским и Гостилицким шоссе. По предварительной версии, в крайней правой полосе остановился КАМАЗ — у него закончилось топливо. В этот КАМАЗ по неустановленной причине врезался 33-летний мужчина на «Форде Транзите», принадлежащем частной компании, и погиб на месте.
По данным «Фонтанки», водитель «Транзита» в этом году один раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД, а водитель КАМАЗа (65-летний житель Кронштадта) — 20 раз, оба за превышение скорости.
Аварию обсуждают подписчики группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Погиб мой друг, — пишет Павел. — Если есть у кого-то еще информация, просьба откликнуться. КАМАЗ то ли стоял в правой полосе, то ли еле ехал, около 10 км/ч, из-за техсостояния. Звали Алексей, 33 года, очень хороший человек. <...> КАМАЗ стоял из-за того, что кончилось топливо, но, как я понял, ни знака аварийной остановки, ничего такого не было. Алексей ехал по правой полосе и, вероятно, не заметил его из-за отсвета фонарей на зашарпанном лобовом стекле». Наталья проезжала мимо: «"Транзит" ехал, чуть отставая, за мной. В правой полосе. Я следила за дорогой, увидела стоящий в правой полосе КАМАЗ. Включен был поворотник налево. Было непонятно, едет он еле-еле или стоит. Потом я перестроилась в левую полосу, чтобы не въехать, если же он все-таки собирался перестраиваться».
Точные обстоятельства ДТП выясняются.
Остановка на скоростной магистрали очень опасна, наезд на стоящее транспортное средство — типичный сценарий ДТП. На КАД Петербурга в остановившуюся машину, по статистике, врезаются через 5–8 минут.