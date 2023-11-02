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    «Золотая маска» привезет в Петербург «Ромео и Джульетту» Петра Шерешевского

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    21 и 22 ноября в рамках традиционной осенней программы премии «Золотая маска» на сцене БДТ им. Г. А. Товстоногова пройдет показ спектакля Петра Шерешевского «Ромео и Джульетта. Вариации и комментарии» Московского театра юного зрителя (18+). Жанр спектакля определен режиссером как «театральное исследование природы любви и насилия по мотивам одноимённой пьесы Уильяма Шекспира».

    Фото: Пресс-служба Фестиваля «Золотая маска» в Санкт-Петербурге
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    Трагедия Шекспира может случиться в любые времена. И вот в спектакле Шерешевского «на исходе лихих девяностых дети всё так же влюбляются, и земля вращается, и солнце восходит, только надежд нет, идеальная любовь не спасёт мир, давно устроенный неладно». Ромео и Джульетта из МТЮЗ живут в мире мелкого бизнеса и больших взяток, усталости и нелюбви. Новые герои из Вероны готовы свернуть Вселенную ради своей любви — и, может быть, в этот раз им это удастся?..

    В спектакле большое значение имеют видео и звук — над ними работали Вадим Кайгородов (монтаж видео), Владимир Касымов и Даниил Скорев (саунд-дизайн). Мир героев создавал художник Анвар Гумаров.

    Осенняя программа премии «Золотая маска» начнется 9 ноября показом спектакля L.A.D на музыку Десятникова и завершится спектаклем Антона Федорова «Где ты был так долго, чувак?» 24 и 25 ноября.

    Полина Никитина

    Фото: Пресс-служба Фестиваля «Золотая маска» в Санкт-Петербурге

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    Ромео и ДжульеттаГастролиПремия Золотая маска
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