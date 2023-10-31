МИД Израиля призывает всех иудеев покинуть Северный Кавказ

Покинуть Северный Кавказ и избегать поездок туда призвали всех иудеев Совет национальной безопасности и Министерство иностранных дел Израиля. 30 октября опубликовано совместное заявление этих двух ведомств. Рекомендация связана с событиями в Махачкале и возможными нападениями на израильтян.



Власти Израиля на фоне возможных рисков присвоили Северному Кавказу самый высокий уровень опасности для израильских граждан — 4 ("высокая степень немедленной угрозы").



«Рекомендуем всем израильтянам, находящимся за границей, проявлять бдительность, держаться подальше от демонстраций и протестов и подчиняться местным силам безопасности на случай, если они окажутся втянутыми в какие-либо инциденты», - говорится в заявлении.

