МИД Израиля призывает всех иудеев покинуть Северный Кавказ

Покинуть Северный Кавказ и избегать поездок туда призвали всех иудеев Совет национальной безопасности и Министерство иностранных дел Израиля. 30 октября опубликовано совместное заявление этих двух ведомств. Рекомендация связана с событиями в Махачкале и возможными нападениями на израильтян.
Власти Израиля на фоне возможных рисков присвоили Северному Кавказу самый высокий уровень опасности для израильских граждан — 4 ("высокая степень немедленной угрозы").
«Рекомендуем всем израильтянам, находящимся за границей, проявлять бдительность, держаться подальше от демонстраций и протестов и подчиняться местным силам безопасности на случай, если они окажутся втянутыми в какие-либо инциденты», - говорится в заявлении.
Напомним, 29 октября в аэропорту Уйташ приземлился борт Red Wings из Тель-Авива. Толпа местных жителей прорвалась в терминалы и на взлетно-посадочную полосу, чтобы, предположительно, найти прилетевших граждан Израиля. По данным регионального Минздрава, пострадали около 20 человек. В МВД сообщили о девяти пострадавших полицейских.
К вечеру 30 октября правоохранительные органы задержали 83 человека, участвовавших в беспорядках в Махачкале.
О событиях в Дагестане вечером в понедельник высказался президент РФ Владимир Путин. Он считает, что массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы были спровоцированы с использованием соцсетей, в том числе с территории Украины.