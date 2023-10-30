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    Подробности смертельного ДТП под Петербургом: водитель любил погонять

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    По факту смертельного ДТП в Ломоносовском районе Ленобласти возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Об этом «Фонтанке» стало известно 30 октября.

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    ДТП, напомним, случилось в воскресенье около 11 часов в деревне Лангерево. 38-летний житель одного из посёлков Ломоносовского района за рулём «Лады Весты» на левом закруглении дороги не справился с управлением и съехал в кювет, где врезался в дерево и забор. Всего в машине было трое мужчин. Как видно на фотографиях ГУ МВД по Петербургу и области, удар пришёлся как раз на пассажирскую сторону. Двое пассажиров погибли — 43-летний и 38-летний петербуржцы. Сам водитель получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом челюсти. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии, также медики отметили запах алкоголя.

    По данным «Фонтанки», в этом году водитель 11 раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД, больше всего — за превышение скорости.

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