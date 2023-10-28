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    В Москве будут судить росгвардейца, который не защитил Крымский мост от беспилотников

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    Уголовное дело о превышении должностных полномочий рассмотрит 2-й Западный окружной военный суд в Москве. Подсудимый — бывший начальник отдела технического развития и ресурсного обеспечения Морского управления Росгвардии Сергей Волков.

    О поступлении дела в суд 28 октября сообщает «Коммерсантъ». Его расследовали с марта, Волкова задержали оперативники ФСБ в его же кабинете.

    По версии следствия, в 2020 году полковника назначили ответственным за закупку систем борьбы с беспилотниками, которые планировалось установить на Крымском мосту. Волков то ли забыл, то ли заработался и взялся за поручение уже под конец финансового года. Чтобы деньги не вернулись в бюджет, а он не сорвал план, полковник велел в срочном порядке закупать у ФГУП «Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи» два комплекса «Орел-БПЛА».

    Они обошлись почти в 400 млн рублей, но когда еще через год «Орлы» были установлены, стало понятно, что мост остается в «досягаемости» огневого поражения средств БПЛА противника. Комплексы не соответствовали техническому заданию.

    Волков вину не признает. Вероятней всего, суд пройдет в закрытом режиме.

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