В Москве будут судить росгвардейца, который не защитил Крымский мост от беспилотников

Уголовное дело о превышении должностных полномочий рассмотрит 2-й Западный окружной военный суд в Москве. Подсудимый — бывший начальник отдела технического развития и ресурсного обеспечения Морского управления Росгвардии Сергей Волков.

О поступлении дела в суд 28 октября сообщает «Коммерсантъ». Его расследовали с марта, Волкова задержали оперативники ФСБ в его же кабинете.

По версии следствия, в 2020 году полковника назначили ответственным за закупку систем борьбы с беспилотниками, которые планировалось установить на Крымском мосту. Волков то ли забыл, то ли заработался и взялся за поручение уже под конец финансового года. Чтобы деньги не вернулись в бюджет, а он не сорвал план, полковник велел в срочном порядке закупать у ФГУП «Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи» два комплекса «Орел-БПЛА».