На Невском покажут фото мастерских современных петербургских художников

Среди героев фотопроекта Антона Селезнёва (SelOne) «Цех культуры» — Владимир Абих, Стас Багс, Виктор Забуга. Максим Има, Саша Трун, Никита Dusto и другие художники. Некоторые из них — анонимы, многие занимаются стрит-артом — и всех вы увидите в естественной среде обитания.
Антона Селезнёва организаторы проекта представляют как документалиста-«соучастника». В его работах вы увидите творческий быт художников, портреты и интерьеры. Фотограф родился в 1988 году и в своих документальных работах создаёт образ поколения художников, родившихся или выросших в 1990-е, а «Цех культуры» — его первая персональная выставка. Все снимки сделаны в 2023 году. На них, с одной стороны, «типично петербургские» интерьеры художников, подчас разрисованные граффити и загромождённые, с другой — и герои и окружение выглядят вполне буднично. Селезнёв снимает на плёночную и цифровую камеры и, как сообщают кураторы, ориентируется на мировую фотожурналистику.
Выставка Антона Селезнёва (SelOne) «Цех культуры» пройдёт в пространстве Общества «А-Я» на Невском, 60, с 28 октября по 26 ноября 2023. 16+