В Кремле ответили, могут ли удары США по Сирии втянуть Россию в военный конфликт

Опасений по поводу того, что Россия может оказаться втянутой в боевые действия на Ближнем Востоке на фоне ударов США по двум объектам в Сирии, нет. Однако палестино-израильский конфликт провоцирует напряженность во всем регионе, заявил 27 октября в ходе конференц-колла с журналистами пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нет, в настоящий момент таких опасений нет», — заявил Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по РИА Новости).
При этом пресс-секретарь российского президента отметил, что «палестино-израильская война создает напряженность в более широком контексте в регионе». Это очень плохо, заключил Песков.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что по приказу президента Джо Байдена силы США нанесли удар по двум сирийским объектам, которые использовались Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и проиранскими группами. По словам Остина, удары американских военных не связаны с войной в Израиле.