В Кремле ответили, могут ли удары США по Сирии втянуть Россию в военный конфликт

Опасений по поводу того, что Россия может оказаться втянутой в боевые действия на Ближнем Востоке на фоне ударов США по двум объектам в Сирии, нет. Однако палестино-израильский конфликт провоцирует напряженность во всем регионе, заявил 27 октября в ходе конференц-колла с журналистами пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, в настоящий момент таких опасений нет», — заявил Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по РИА Новости).

При этом пресс-секретарь российского президента отметил, что «палестино-израильская война создает напряженность в более широком контексте в регионе». Это очень плохо, заключил Песков.