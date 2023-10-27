В Киркенесе поспорили, какой венок будет стоять у памятника советским освободителям: российский или норвежский

В среду, 25 октября, отмечалась 79-я годовщина освобождения Киркенеса советской армией. Мэр муниципалитета Сер-Варангер Магнус Меланд возложил венок к памятнику советским воинам-освободителям. Проводить какие-либо другие памятные мероприятия на этом месте запрещено, однако российский дипломат проигнорировал эти призывы, пишет 27 октября норвежское издание NRK. По словам мэра, дипломат Николай Коныгин произнес речь и возложил к монументу венок. Причем разместить свой венок он решил поверх того, который установили власти Сер-Варангера, отмечает NRK.

Мэр муниципалитета Магнус Меланд «пришел в ярость», как узнал об этом, пишет издание. Он вернулся к памятнику и убрал российский венок. «Вы должны иметь возможность возложить цветы к памятнику, но не к официальному венку муниципалитета», — объяснил Магнус Меланд, который призвал уважать тот факт, что муниципалитет возложил венок к памятнику.

Фото: скриншот с сайта nrk.no Поделиться Поделиться





На этом дело не закончилось. Как сообщает NRK, затем к мемориалу пришла россиянка, которая переместила российский венок обратно, и норвежский венок снова оказался позади. Теймураз Рамишвили, посол РФ в Норвегии, напомнил, что почтить память солдат Красной Армии, которые отдали свою жизнь при освобождении северной Норвегии, это не только право, но и обязанность генерального консула РФ в Киркенесе. Он подчеркнул, что в рядах Красной армии воевали не только русские, но и белорусы, казахи, украинцы и представители других народов СССР.



«Никто не может отнять у официального представителя России, являющейся международно-признанным правопреемником СССР, право провести такого рода церемонию», — заявил Теймураз Рамишвили.

Памятник на площади Руаля Амундсена в районе Хаганес был воздвигнут в 1952 году Норвегией в знак благодарности Красной Армии за освобождение Восточного Финнмарка во время Петсамо-Киркенесской операции.